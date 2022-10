Celso Portiolli comemora aniversário de 96 anos da mãe: "Uma grande benção de Deus"

O apresentador Celso Portiolli prestou uma linda homenagem no aniversário de 96 anos de sua mãe, Dibe Said

Celso Portiolli(55) usou as redes sociais para comemorar o aniversário de uma pessoal muito especial. Nesta quinta-feira, 6, a mãe do apresentador do SBT completou 96 anos de vida.

Em seu perfil no Instagram, o comunicado compartilhou uma foto em que aparece ao lado de dona Dibe Said, e agradeceu por celebrar mais um aniversário da mãe. "Hoje é aniversário dela! Minha mãe completa 96 anos com muita saúde! Uma grande benção de Deus!", escreveu Portiolli na legenda da publicação.

Os seguidores ficaram encantados com o registro, e deixaram mensagens de felicitações para ela. "Que linda. Deus continue abençoando ricamente com muita saúde e alegrias", desejou uma internauta. "Parabéns para sua mamãe! Deus abençoe sempre e te dê muita saúde, paz e alegria", falou outra. "Que maravilha. Deus a abençoe sempre. Parabéns, felicidades", disse uma fã.

Confira a homenagem de Celso Portiolli para a mãe:

Portiolli fotos com as filhas

Celso Portiolli contou com duas companhias especiais para prestigiar o evento de gala do GRAACC em São Paulo na noite da última segunda-feira, 3. O apresentador foi ao evento com as duas filhas, Laura (22) e Luana (16), frutos do casamento com Suzana Marchi. Inclusive, as duas jovens mostraram o quanto já cresceram, e arrasaram na escolha dos seus looks de gala para o evento.

