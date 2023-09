Celso Portiolli causa no aniversário da filha: ''Sou bom em lidar''

Em rara aparição com a filha, Celso Portiolli causa ao fazer graça na comemoração de aniversário da herdeira

O apresentador Celso Portiolli comemorou o aniversário de uma de suas filhas com a esposa Suzana Marchi, Luana Portiolli, com um jantar especial. Neste sábado, 23, o comunicador compartilhou um vídeo de como foi o encontro especial de sua família e roubou a cena ao surgir causando.

Na rara aparição com a herdeira, o famoso surgiu brincando com os palitinhos e "irritando" a aniversariante com a postura na mesa. Bem-humorado, Celso Portiolli celebrou o momento com a família.

"Niver da filhota Lu! Fomos no nosso restaurante japonês favorito! Veja como sou bom em lidar com os pauzinhos", disse o artista ao exibir suas graças e a herdeira no registro.

Casado há mais de 30 anos com Suzan Marchi, Celso Portiolli tem mais dois filhos com a mulher, além de Luana Portiolli, de 17 anos, Laura Portiolli, de 22, e Pedro Henrique Portiolli, de 19 anos.

Veja o vídeo do aniversário da filha de Celso Portiolli:

Celso Portiolli fala sobre aventuras sexuais e posição favorita

No Podcats, o apresentador contou qual posição mais o satisfaz durante uma relação sexual.“Minha posição preferida, não que eu fique, mas que a outra pessoa fique, é ‘de quatro’”, deixou claro.

Ele ainda deu detalhes das relações sexuais com a parceira, com quem já está junto há mais de 30 anos. Segundo ele, gosta de chamar a mulher de v*gabunda e ela já o chamou de 'seu tarado'. “Eu gosto de falar besteira, os dois. É uma safadeza”, disse, com bom-humor.

Sobre as aventuras sexuais, ele contou que já chegou a se relacionar em lugares públicos e relembrou momento em que ele estava com uma pessoa na escada de um condomínio.“Imagina a emoção se alguém abre a porta e você escuta”, afirmou.

Ele, no entanto, garantiu que nunca se relacionou no camarim do canal de Silvio Santos: “Onde se ganha o pão, não se come a carne”.