Celebrando 19 anos, filha de Simony surpreende com vestido transparente

Filha de Simony fez aniversário e cantora celebrou momento com foto belíssima ao lado da herdeira

CARAS Digital Publicado em 13/05/2022, às 11h21

A filha de Simony (45) está fazendo aniversário!

Nesta sexta-feira, 13, a cantora compartilhou uma foto ao lado de Aysha Benelli e celebrou os 19 anos da herdeira em grande estilo.

De looks rosa, Simony e a garota esbanjaram beleza. A jovem roubou a cena no registro ao aparecer toda estilosa com um vestido transparente.

"Eu te amo eternamente minha filha. 19 anos meu Deus. Eu te desejo o melhor dessa vida. Meu colo está aqui sempre pra você @euayshabenelli minha eterna romântica. Feliz aniversário. Curte muito essa festa linda", declarou-se a cantora.

Nos comentários, os seguidores ficaram admirados com a dupla. "Que lindas", elogiaram. "Maravilhosas", falaram outros.

Conhecida pelo grande público após viver a personagem Laura na versão nacional da novelinha Carrossel, exibida em 2012 pelo SBT, Aysha Benelli cresceu e surpreendeu muita gente ao aparecer recentemente dançando funk.

Simony celebra 19 anos da filha; confira: