Filha de Simony surge magérrima e impressiona ao dançar funk: ''Que gata''

Aysha Benelli, filha da cantora Simony, fez sucesso ao dançar coreografia de funk no Instagram

CARAS Digital Publicado em 28/01/2022, às 14h11

Conhecida pelo grande público após viver a personagem Laura na versão nacional da novelinha Carrossel, exibida em 2012 pelo SBT, Aysha Benelli (18) cresceu e surpreendeu muita gente.

Aos 18 anos de idade, a filha da cantora Simony (45) costuma agora aparecer toda poderosa nas redes sociais, em postagens cheias de estilo, beleza e muita animação.

Recentemente, a jovem surgiu magérrima no Instagram, com um top e uma saia, e dançando uma coreografia de funk. "Chama todas as suas amigas que vai ter festinha!", legendou ela.

Vários seguidores elogiaram a beleza de Aysha, a eterna Laura, a mais sonhadora e fofa personagem da trama de Carrossel. "Você está linda e perfeita!", comentou um fã da herdeira de Simony na rede social. "Gata!", elogiou outra pessoa.

Confira o vídeo da filha da Simony arrasando no funk!