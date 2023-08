Carolina Dieckmann exalta amizade com Preta Gil: ''A gente sabe, a gente sente''

Cantora Preta Gil ganha homenagem da amiga de longa data, Carolina Dieckmann, que recordou fotos ao longo dos anos de amizade

A atriz Carolina Dieckmann fez questão de deixar uma homenagem especial nas redes sociais para a amiga de longa data Preta Gil, que está completando mais um ano de vida nesta terça-feira, 08!

Em vídeo publicado em sua conta oficial no Instagram, a loira reuniu uma série de registros ao longo dos 25 anos de amizade, e declarou seu amor pela cantora."Ah, meu Deus. Eu não sei fazer vídeo, mas eu queria que esse post tivesse um pouco de tudo até aqui. Nem de perto ele tem. Esse amaranhado de imagens é um pequeno pedaço, mas se você olhar bem, vai ver que tem algo de comum em todas as fotos: AMOR", começou escrevendo.

"Isso aqui é pra dizer que temos vivido um amor imenso, verdadeiro, invencível e que tem me mostrado

que quem tem um troço desses, tem tudo. TUDO, Preta. A gente sabe. A gente sente. A gente prova. E a gente aglomera, porque amor de verdade multiplica, sem limites", continuou.

"Que hoje, no SEU dia, você sinta toda essa força e que ela te alimente sempre que você precisar. Eu tô aqui, pra você, nesse TUDO que é o nosso AMOR. Feliz aniversário, minha irmã. E que o SOL esteja com você", disse ainda Dieckmann ao legendar a publicação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝚌𝚊𝚛𝚘𝚕𝚒𝚗𝚊 𝚍𝚒𝚎𝚌𝚔𝚖𝚊𝚗𝚗 (@loracarola)

Preta Gil se emociona ao cantar Gal Costa no 'Criança Esperança'

Na noite de segunda-feira, 07, a cantora Preta Gil fez um show especial durante o programaCriança Esperança, da TV Globo, e fez questão de homenagear sua madrinha, Gal Costa, que faleceu em novembro do ano passado.

Tratando um câncer no intestino, diagnosticado no começo do ano, a filha de Gilberto Gil não segurou a emoção no palco da atração ao cantar a música Força Estranha, e emocionou também os presentes no local e os telespectadores.

Ela recebeu a ajuda da amiga Ivete Sangalo, que comandou a noite ao lado de Marcos Mion, para encerrar a apresentação. Emocionadas, as duas se abraçaram: "A gente te ama, Preta! Receba o amor do Brasil inteiro", declarou a baiana. Carolina Dieckmann vibrou muito com a apresentação da amiga.