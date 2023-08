Carol Dantas presta emocionante homenagem no aniversário do filho: "Seja sempre você"

Davi Lucca, filho de Carol Dantas com o jogador Neymar Jr, completou 12 anos e ganhou uma linda homenagem da mamãe

Carol Dantasencantou os seguidores das redes sociais ao prestar uma emocionante homenagem para seu filho mais velho, Davi Lucca. O menino, fruto de seu relacionamento com o jogador de futebol Neymar Jr, completou 12 anos nesta quinta-feira, 24.

Em seu perfil oficial no Instagram, a influenciadora digital postou um vídeo com vários momentos de quando o herdeiro era criança, e também fotos recentes em que os dois aparecem agarradinhos, e escreveu uma bela mensagem.

"'Quando ele chega parece miragem. No meio do deserto ele é um oásis. Na tempestade ele é o abrigo. A lua pela metade lembra o seu sorriso. Um dia lindo de sol, uma noite de luar. Um vento quente, uma onda no mar. E o seu jeito de andar, seu jeito de sorrir, seu jeito de dançar. Esse menino é iluminado. Por dentro e por fora'. Mamãe te ama. Tempo, vai com calma", começou ela.

Ela completou a homenagem se declarando para Davi. "Filho, que você voe alto e que eu possa estar sempre por perto, te ensinando e iluminando o seu caminho. Para sempre meu colo está pronto para te receber, seja aqui ou lá, longe ou perto, feliz ou triste. Eu amo ver você crescendo, aprendendo, acertando, errando também e muitas vezes nos ensinando, sempre calmo e disposto para transbordar amor por onde passa. Feliz 12 anos meu amor, obrigada por ser exatamente como você é, seja sempre você!", finalizou ela.

Carol, vale dizer, também é mãe de Valentin, que está com três anos, fruto de seu casamento com Vinicius Martinez. O empresário também fez questão de homenagear o enteado em suas redes sociais. "Eu te desejo o mundo. Me aguenta ser chato por mais alguns anos, a gente vai buscar ele. O mundo! O mesmo que parece tão pequeno pro seu potencial como pessoa. Com pessoas. Sendo a mais linda delas que eu já conheci na minha vida [...]", disse ele em um trecho da postagem.

Confira a publicação:

Prato servido no aniversário do filho de Neymar vira chacota

Um prato servido no jantar em comemoração ao aniversário de 12 anos de Davi Lucca, filho de Neymar, virou piada nas redes sociais na noite desta quarta-feira (23). É que ele tinha uma aparência, digamos, estranha.

Após a celebração, o craque publicou uma foto do prato com dois cannolis de chocolate. Só que o formato deixou os seguidores impressionados. "Gente, isso parece outra coisa", disse um fã. "Tadinho do menino, isso parece um tolete", declarou outro. "Rico tem cada gosto estranho", comentou um terceiro. Veja o prato!