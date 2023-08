Prato servido no aniversário do filho de Neymar vira chacota nas redes sociais: "Tadinho"

Prato servido no aniversário do filho de Neymar vira piada; craque foi criticado pela "escolha"

Um prato servido no jantar em comemoração ao aniversário de 12 anos de Davi Lucca, filho de Neymar, virou piada nas redes sociais na noite desta quarta-feira (23). É que ele tinha uma aparência, digamos, estranha.

Após a celebração, o craque publicou uma foto do prato com dois cannolis de chocolate. Só que o formato deixou os seguidores impressionados. "Gente, isso parece outra coisa", disse um fã. "Tadinho do menino, isso parece um tolete", declarou outro. "Rico tem cada gosto estranho", comentou outro.

Com sete horas a mais de fuso horário com o Brasil, o atleta celebrou o aniversário do pequeno à meia-noite de Riad, capital da Arábia Saudita."Feliz aniversário, Davi", dizia a arte da sobremesa publicada pelo craque.

Neymar e Davi Lucca são bem próximos, mesmo não morando no mesmo país. O garoto mora com a mãe em Barcelona, mas é sempre visto com o paizão ao redor do mundo. Além de Davi, o jogador está esperando sua segunda filha, Mavie, de sua atual namorada Bruna Biancardi.

🚨FAMOSOS: Neymar mostra prato do jantar do aniversário de 12 anos do filho Davi. pic.twitter.com/gYRMxkv2ha — CHOQUEI (@choquei) August 24, 2023

Padrasto também prestou homenagem

O influenciador Vinicius Martinez, padrasto de Davi Lucca, emocionou os fãs ao publicar um desabafo ao comemorar o aniversário do pequeno nesta quinta-feira (24). Ele é casado com Carol Dantas, mãe do filho de Neymar.

"Eu te desejo o mundo. Me aguenta ser chato por mais alguns anos, a gente vai buscar ele. O mundo! O mesmo que parece tão pequeno pro seu potencial como pessoa. Com pessoas. Sendo a mais linda delas que eu já conheci na minha vida. Você me chama de tio, e eu vou fazer uma piada clichê adequada pra esse nome, “o aniversário é o seu, mas quem ganha presente é a gente'”, disse ele.