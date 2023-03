Carol Castro surge natural na web e celebra aniversário: ''Só amor envolvido''

Aniversariante do dia!

Atriz Carol Castro compartilha clique sem maquiagem e comemora a chegada dos 39 anos, mencionando frase de filme infantil

Dia de festa na casa de Carol Castro! Isso porque, nesta sexta-feira, 10, a atriz está completando mais um ano de vida e comemorou com post nas redes sociais!

A artista compartilhou uma foto em que aparece exibindo sua beleza natural, sem maquiagem, e celebrou a chegada dos 39 anos de idade. Na foto, a famosa surgiu segurando um balão personalizado com seu nome e com um top e shortinho confortáveis. Na legenda, ela ainda citou frase do filme infantil Procurando Nemo.

"39 voltas em torno do sol! Só agradeço. Só amor envolvido. “Seguir nadando, seguir nadando…” Ass: Dori", escreveu Carol Castro na postagem em seu perfil no Instagram.

"Feliz vidaaa minha parceira peixinaaaa", desejou Maicon Rodrigues nos comentários. "Parabéns, meu amor", disse Lari Maciel. "CAMPEONAAAAAA", brincou Paloma Bernardi. "Parabéns, Carol!! Que o seu novo ciclo comece cheio de luz e boas energias", "Parabéns pelo seu dia, muita saúde e prosperidade", disseram ainda alguns fãs.

Quem também está fazendo aniversário nesta sexta-feira, 10, é a atriz Bruna Griphao, que está confinada na casa do Big Brother Brasil 23.

Confira o post de Carol Castro em seu aniversário:

Carol Castro relembra início da carreira

A atriz Carol Castro usou as redes sociais para resgatar a memória do primeiro filme de sua carreira. “Com 16 anos, fiquei loira pela primeira vez na vida para viver a ‘sereia’ no filme ‘O Caminho das Nuvens, dirigido por Vicente Amorim", escreveu ela.

Carol também relembrou da participação de alguns colegas no elenco, como Sidney Magal (72), Wagner Moura (46) e Claudia Abreu (52). “Eu ficava pelos bastidores observando essas feras trabalhando. E como sempre, toda a equipe. A engrenagem mágica do cinema. Não tem jeito. Sou ratinha de set desde pequena”, continuou.

A atriz contou que acompanhava o pai, Luca de Castro, no estúdio enquanto ele trabalhava com pesquisas de elenco das crianças

