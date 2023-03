BBB 23: Pai de Bruna Griphao comemora aniversário da atriz: ''Quando respiro, sinto você!''

Confinada no BBB 23, Bruna Griphao faz 24 anos e ganha homenagem do pai, Kakau Orphao; equipe da sister pede doação como presente de aniversário

Nesta sexta-feira, 10, a atriz Bruna Griphao está completando mais um ano de vida e vai celebrar de um jeito diferente, desta vez, confinada na casa do Big Brother Brasil 23.

Nas redes sociais, o pai da sister, Kakau Orphao, compartilhou um vídeo em seu Instagram reunindo alguns momentos divertidíssimos da filha no confinamento. "Russa, quando respiro sinto você!", declarou o pai de Bruna ao legendar a postagem no aniversário de 24 anos da loira.

Em entrevista ao Gshow, ele contou que a herdeira ama comemorar o aniversário. "Bruna conjuga esse verbo 'festejar' em todas as pessoas. Ela ama festejar!", disse.

No perfil do Instagram de Bruna, que soma mais de 4,2 milhões de pessoas, a equipe da famosa aproveitou para pedir aos fãs que, como presente de aniversário, façam doações para um projeto no qual ela é madrinha.

"O niver da Bru está chegando e vamos celebrá-lo de um jeito muito especial: fazendo o bem! O aniversário é dela, mas o presente é ajudar ONGs e instituições que fazem a diferença na nossa sociedade e têm afinidade com a sua história de vida. Unidos somos mais fortes e podemos mudar o mundo, né? Por isso escolhemos para contribuir com doações e ajudar a @casanem_, 1° casa de acolhimento LGBTQIAP+ indígena e preto do Brasil e a @associacao.falamulher, que empodera e acolhe mulheres em situação de violência doméstica. A Bruna vai amar saber que a gente comemorou o dia dela fazendo o bem para o próximo", escreveram os administradores da página.

Confira a publicação do pai de Bruna Griphao e da equipe da atriz:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por kakaubarra (@kakaubarra)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruna Griphao (@brunagriphao)

BBB 23: Bruna Griphao detona a produção por sumiço de Domitila

Na quinta-feira, 09, a atriz Bruna Griphao estava teorizando sobre o que aconteceu com a Miss Alemanha Domitila Barros, quando detonou a produção do Big Brother Brasil 23 por conta do sumiço da sister após perder a prova de resistência para o youtuber Fred, do canal Desimpedidos, no Quarto Branco.

Enquanto conversava com a professora de educação física Larissa Santos e o ator Gabriel Santana, a loira teorizou bastante sobre a razão de Domitila ainda estar isolada. Uma das possibilidades era de que a Miss estaria sob uma votação do público, ou apenas sendo torturada pelo Big Boss.

“O que seria uma punição gravíssima? Ela ficar cinco dias ali? Se é uma punição gravíssima, pode ser uma votação. Não faz sentido, vão ficar torturando ela? A prova já aconteceu, sacou?”, disse a atriz, indignada com a situação.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!