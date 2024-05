Poliana Rocha mostra força do amor ao se apegar a netas: 'Minha vida'

Presente na vida das netas Maria Alice e Maria Flor, Poliana Rocha costuma compartilhar nas redes sociais momentos especiais ao lado da meninas; veja fotos

Recentemente, a jornalista e influenciadora digital Poliana Rocha(47), esposa do cantor Leonardo (60), lamentou, por meio das redes sociais, ter que se distanciar das netasMaria Alice (2) e Maria Flor (1), filhas de Zé Felipe (26) e Virginia Fonseca (25), por conta de uma forte gripe. Após se isolar e tomar os cuidados necessários, ela se recuperou e até publicou nos stories do Instagram, nesta sexta-feira, 24, imagens na companhia das meninas novamente. "Amores da minha vida", escreveu.

Poliana sempre se mostrou muito presente no dia a dia das netinhas, desde o nascimento de cada uma delas. Vira e mexa, ela compartilha momentos especiais ao lado das Marias e se declara carinhosamente para elas. A CARAS Brasil mostra, a seguir, alguns desses registros, com declarações fofas da mãe de Zé Felipe.

Na publicação mais recente da influenciadora com Maria Alice e Maria Flor, ela aparece em um fim de tarde, com um lago ao fundo, beijando a caçula no rosto, carinhosamente. Detalhe: as meninas estão com roupinhas rosas, cujo capuz é o rosto de um dinossauro. "Como é gratificante ser avó. Agradeço a Deus todos os dias!", escreveu ela, na legenda.

Poliana Rocha com Maria Flor (à esquerda) e Maria Alice - Reprodução/Instagram

No dia 24 de março, um vídeo fofo mostra como Poliana adora estar na companhia das netinhas. "Enquanto Flor dormia, eu fiquei fazendo carinho na Maria Alice e agradecendo a Deus por ter me permitido ser vó! É um verdadeiro presente de Deus! Amo muito!", disse.

Em maio de 2023, a mulher de Leonardo publica um vídeo divertido, em que está montada em um touro mecânico com Maria Alice, e comenta: "Ser vó é: encher minhas netinhas com as melhores memórias do mundo".

E no nascimento das netas, ela também esteve presente. "Hoje nasceu Maria Flor. Confesso que senti uma emoção enrome. Meu coraçãozinho palpitava, minhas lágrimas escorriam pelo meu rosto e sentia tão grande, tão intenso, um amor transbordando em mim. Sentimento único! Obrigada de coração, Zé Felipe e Virginia, por terem mais uma vez me proporcionado sentir tudo isso. Amo muito vocês! Que Deus grandiosamente os abençoe!", declarou.

Poliana Rocha acompanhou de perto o nascimento de Maria Flor - Reprodução/Instagram

Poliana Rocha se prepara para encher ainda mais o coração de amor. Como Virginia está grávida pela terceira vez, agora ela será avó de um menino também, que se chamará José Leonardo.

O anúncio da nova gestação da influenciadora digital, empresária e apresentadora do SBT aconteceu em janeiro deste ano, através de uma publicação nas redes sociais dela e do cantor Zé Felipe.