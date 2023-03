BBB23: Bruna detona produção do reality por sumiço de Domitila

Atriz Bruna Griphao se irrita com produção do BBB 23 após sumiço de Domitila depois de Quarto Branco

Nesta quinta-feira, 9, a atriz Bruna Griphao estava teorizando sobre o que aconteceu com a Miss Alemanha Domitila Barros, quando detonou a produção do Big Brother Brasil 23 por conta do sumiço da sister após perder a prova de resistência para o youtuber Fred, do canal Desimpedidos, no Quarto Branco.

Enquanto conversava com a professora de educação física Larissa Santos e o ator Gabriel Santana, a loira teorizou bastante sobre a razão de Domitila ainda estar isolada. Uma das possibilidades era de que a Miss estaria sob uma votação do público, ou apenas sendo torturada pelo Big Boss.

“O que seria uma punição gravíssima? Ela ficar cinco dias ali? Se é uma punição gravíssima, pode ser uma votação. Não faz sentido, vão ficar torturando ela? A prova já aconteceu, sacou?”, disse a atriz, indignada com a situação.

Larissa acha que a produção não seria desumana. “Eu acho que não fariam isso, porque o psicológico… Já não pode, sabe”, disse a sister. “Sim, os direitos humanos atacam muito o BBB, em coisas que pode e não pode”, completou o Mosca. “Ela tá sozinha, lá, presa? Não faz sentido”, teorizou Bruna. “Todo esse tempo no Quarto Branco já teria prejudicado ela”, disse a personal trainer. “Ai, Domi, Domi, Domi. Volte para nós”, pediu Gabriel.

Key Alves exibe conversa com Gustavo após sair do BBB 23

A jogadora de vôlei Key Alves foi flagrada enquanto conversava com o fazendeiro Gustavo após deixar o BBB 23. A ex-sister teve a oportunidade de conversar com ele por uma chamada de vídeo. Nos stories do Instagram, Key exibiu a imagem de quando eles estavam conversando pelo celular.

Porém, a jogadora de vôlei ainda não deu mais detalhes de como foi a conversa deles. Vale lembrar que Key Alves já deixou claro que gostaria de manter o relacionamento com ele fora do BBB 23. "Eu espero que sim. Eu não fiz todo esse charme na TV, nacionalmente, para todo mundo, inclusive para o Gustavo, para ele não me querer agora, né (risos)? Brincadeira! A gente vai conversar – ainda não fizemos isso –, vamos gravar esse momento que a galera está cobrando muito e querendo muito ver. Mas estou na correria, quase não consegui falar com a minha família ainda. Quando a gente se ver, a gente vai conversar e espero, sim, que a gente consiga seguir em frente", disse a jogadora de vôlei.

