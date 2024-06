Jade Picon compartilha pressentimento antes de acidente com carro: “Senti"

Antes de bater o carro pela primeira vez, Jade Picon revela que teve pressentimento estranho e detalha ‘premonição’ em suas redes sociais

Na última segunda-feira, 24, Jade Picon compartilhou com seus seguidores um pressentimento que teve antes de se envolver em um acidente de carro. Em suas redes sociais, a atriz e influenciadora digital revelou ter sentido uma sensação estranha antes de bater seu veículo enquanto tentava sair de um estacionamento.

Por sorte, ninguém se machucou durante a batida, mas a morena contou que estava com um pressentimento ruim sobre o rumo do seu dia desde que acordou: “Hoje eu já senti que seria um dia meio caótico. Tanto é que joguei tudo para cima. Aqui está o depoimento de uma pessoa que me viu hoje”, iniciou seu relato.

Na sequência, Jade compartilhou uma captura de tela de um troca de mensagens, em que uma pessoa afirma que ela estava no modo ‘fod****’: “Eu já estava assim: ‘acordei atrasada, estressada, não sei o que deu errado, documento que era para enviar e não enviaram. Falei assim, quer saber? É isso, quando eu vejo que vou me estressar”, ela desabafou.

“Eu já tive esse pressentimento logo que acordei”, Jade ainda legendou o registro. Para quem não acompanhou, a famosa contou que passou por um incidente ao tentar estacionar em uma vaga estreita e acabou batendo o carro. Visivelmente frustrada, a ex-participante do BBB compartilhou vídeos nas redes sociais detalhando o ocorrido.

Jade Picon revela pressentimento antes de bater o carro - Reprodução/Instagram

"Realmente era melhor ter ficado em casa", disse a influenciadora digital em um dos vídeos em que aparece ainda dentro do veículo. "Bati o carro pela primeira vez na minha vida. Em minha defesa era uma vaga extremamente apertada, já tinha sido impossível de entrar", relatou a ex-BBB. "Gente, que caos", ela lamentou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por S U B C E L E B R I T I E S (@subcelebrities)

Jade Picon teria se hospedado em mansão de bilionário:

Nos últimos dias, Jade Picon curtiu uma viagem luxuosa para Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos. Mas além de trabalhar e frequentar festas baladas, outro motivo teria levado a influenciadora digital e atriz para a cidade dos anjos. É que ela estaria vivendo um affair com um empresário brasileiro bilionário que mora por lá.

Segundo o jornal Extra, Jade ficou hospedada em uma mansão avaliada em R$150 milhões em uma localização privilegiada na cidade. Apesar de ser uma propriedade alugada, o suposto affair da influenciadora digital não teria dificuldades em comprá-la, já que se autointitula ‘bilionário, filantropo, gênio e humilde’ nas redes sociais; saiba mais!