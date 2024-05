Madonna termina namoro com Josh Popper depois de 1 ano, diz jornal

A rainha do pop e o treinador de boxe assumiram o namoro em fevereiro do ano passado; descubra o motivo do término de Madonna

Madonna terminou seu namoro com Josh Popper de acordo com o The Sun. O motivo do fim do relacionamento seria o ritmo frenético da The Celebration Tour, turnê que celebra os 40 anos de carreira da cantora e que passou pelo Brasil recentemente fazendo história na praia de Copacabana .

A cantora e o treinador de boxe estariam sem se ver há meses por conta da turnê mundial. "Madonna mal viu Josh por meses porque sua agenda estava tão agitada. As coisas simplesmente esfriaram", disse uma fonte.

"Não há realmente nenhum ressentimento — eles ainda têm carinho um pelo outro. No momento, o relacionamento deles não parece viável e eles deram um tempo, mas continuam amigos", garantiu ao jornal.

Eles estavam juntos desde fevereiro de 2023 e assumiram o relacionamento nas redes sociais, após rumores de romance, que começaram quando Madonna foi vista passando um tempo na academia de Josh, que era treinador de David Banda, um dos filhos da Rainha do Pop. Pouco tempo mais tarde, a cantora divulgou seu romance para o público com uma selfie em que os dois apareciam se beijando.

A The Celebration Tour começou em outubro do ano passado, oito meses após o casal assumir o relacionamento publicamente. Desde então, a cantora passou pela Europa, Estados Unidos e, recentemente, encerrou em terras brasileiras em um show para mais de um milhão de pessoas.

