Em Nova York, Madonna aparece em momento descontraído ao lado do filho

Nesta sexta-feira, 24, a cantora Madonna compartilhou um álbum de fotos em seu perfil no Instagram. Nas imagens, a artista aparece ao lado de seu filho, David Banda, durante uma festa em Nova Iorque. Com um look decotado, a estrela exibiu toda a sua beleza e sensualidade.

Depois de reunir uma multidão no encerramento de sua turnê com um show histórico na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, Madonna já compartilhou com os seus seguidores uma viagem ao México e outra festa em Nova York. Em homenagem ao Brasil, ela continua usando as unhas verde e amarelo.

Vale lembrar que Madonna é mãe de seis filhos, com idades entre 11 e 27 anos. A mais velha, Lourdes Maria, que nasceu em 1996 durante um relacionamento da cantora com o ator cubano Carlos León, 57. Já Rocco, 23, nasceu em 2000 e foi fruto da união da cantora com o diretor Guy Ritchie. O terceiro filho da rainha do pop, David Banda, 18, foi a primeira criança que ela adotou.

Logo depois, Madonna conheceu sua quarta filha, Mercy, 18, que também é adotada. Em 2017, a famosa conheceu duas meninas de 5 anos, Stella e Estere, que também entraram para a família. Hoje, elas têm 11 anos.

Areia do show de Madonna em Copacabana é vendida

Depois da apresentação de Madonna no Rio de Janeiro, a areia da praia onde aconteceu o evento passou a ser comercializada como um item raro e colecionável da cantora em um site de vendas. "Este é um item colecionável exclusivo da turnê da Madonna no Rio de Janeiro. É um complemento perfeito para qualquer coleção de recordações e lembranças de viagens”, dizia o anúncio da 'lembrancinha', que foi vendida por US$ 8,99, cerca de R$ 46.