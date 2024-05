Filho de Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello esbanja fofura ao surgir de roupão

Jarbas Homem de Mello, marido da atriz Claudia Raia, encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar o filho usado roupão

Jarbas Homem de Mello explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta sexta-feira, 24, ao compartilhar um clique inédito do filho, Luca. O menino, que tem apenas 1 aninho, é fruto de seu casamento com a atriz Claudia Raia.

Na foto publicada no feed do Instagram, o pequeno esbanja fofura ao surgir usando um roupão branco. Ao dividir o registro com seguidores, o papai coruja contou o motivo do look. "Pronto para a aula de natação", escreveu o ator e apresentador na legenda da publicação.

Os fãs ficaram encantados com o clique e encheram a postagem de elogios. "Para, não guento", disse atriz Jeniffer Nascimento. "Como é fofo", comentou a atriz Marisa Orth. "Mini Jarbinhas. Coisa fofo", se derreteu uma fã. "Coisa linda de mamãe", escreveu Claudia Raia. "De roupão é demais pra mim", falou Enzo Celulari, o irmão mais velho de Luca.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jarbas Homem de Mello (@jarbashomemdemello)

Filho caçula de Claudia Raia nasceu após tentativa de inseminação

Durante o 'Conversa com Bial' da última sexta-feira, 18, Claudia Raia revelou que seu filho caçula, Luca, nasceu após uma tentativa de inseminação artificial, mas o procedimento não deu certo. O pequeno veio ao mundo em março de 2023.

"Não formou o embrião. Eu tomei todos os hormônios. São quatro semanas. E no último momento são cinco dias de progesterona que é quando o embrião vai se fazer. O que aconteceu? Os embriões não se formaram. Eu quero muito ter este filho, mas eu não quero desafiar o destino. Eu queria que você desse de primeira, se for para meu merecimento, minha felicidade", revelou.

Depois, ela recebeu uma surpresa. "Esses hormônios deram restart no meu organismo. Eu menstruei dois meses consecutivos. Quatro dias. Estava na menopausa há cinco anos. Aí a minha médica falou, 'vem aqui que eu vou fazer um ultrassom em você'", recordou. Saiba mais!