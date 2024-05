Jojo Todynho aceita pedido de desculpas de Milton Neves após vazamento de suposta foto íntima

Jojo Todynho desculpou Milton Neves após o apresentador esportivo divulgar imagem íntima da artista criada por inteligência artificial; confira

Após as polêmicas que envolveram seu nome nesta sexta-feira, 24, Jojo Todynho aceitou o pedido de desculpas de Milton Neves. Em entrevista ao portal LeoDias, a cantora comentou sobre o ocorrido, quando o apresentador esportivo compartilhou uma imagem íntima da artista feita por inteligência artificial (IA).

O veículo enviou o áudio de Milton pedindo desculpas à Jojo, em que ele se desculpa pela situação e admite que foi um erro. “Tá tudo bem. Manda um beijo pra Milton Neves! Super respeito o trabalho dele e admiro”, respondeu Jojo.

Ainda no áudio, Milton Neves relembrou o quadro depressivo que tem enfrentado desde a morte da esposa, Lenice Neves, em 2020. “Se eu estivesse no ar na televisão pediria desculpas públicas. Atualmente, por depressão, perdi minha mulher, estou recluso aqui em casa, uma depressão muito grande. Mas fala para Jojo que eu pedi desculpas”, disse ele.

Entenda o caso

Nesta sexta-feira, 24, o jornalista Milton Neves causou polêmica nas redes sociais ao compartilhar uma suposta imagem íntima de Jojo Todynho. Em tom de brincadeira, ele divulgou uma foto em que a cantora parecia estar nua. No entanto, ela não achou graça na situação e afirmou que medidas jurídicas estão sendo tomadas, além de esclarecer que o clique é falso.

Tudo começou depois que o jornalista usou as redes sociais para compartilhar um clique antigo em que a cantora aparece posando no espelho. Na imagem, Jojo aparenta estar sem roupas e tem as partes íntimas expostas. Na legenda, Neves fez piada com o nome da cantora: ‘Tome um todinho que fortalece. Parabéns para moça’, ele legendou.

Pouco tempo depois, Milton apagou o registro de seu perfil. Apesar disso, a publicação chegou até Jojo Todynho, que se pronunciou por meio de sua assessoria ao Portal LeoDias. A cantora afirmou que a foto é uma montagem supostamente feita por inteligência artificial e que, no registro original, ela aparece posando de biquíni laranja.

Além disso, Jojo informou que seus advogados já foram acionados para investigar o vazamento do material. No entanto, a cantora não confirmou se tomará medidas contra o jornalista.