Jojo Todynho reage após suposta imagem íntima ser vazada por Milton Neves

Jojo Todynho afirma que medidas jurídicas estão sendo tomadas após Milton Neves divulgar falsa imagem íntima da artista nas redes sociais; entenda

Nesta sexta-feira, 24, o jornalista Milton Neves causou polêmica nas redes sociais ao compartilhar uma suposta imagem íntima de Jojo Todynho. Em tom de brincadeira, ele divulgou uma foto em que a cantora parecia estar nua. No entanto, ela não achou graça na situação e afirmou que medidas jurídicas estão sendo tomadas, além de esclarecer que o clique é falso.

Tudo começou depois que o jornalista usou as redes sociais para compartilhar um clique antigo em que a cantora aparece posando no espelho. Na imagem, Jojo aparenta estar sem roupas e tem as partes íntimas expostas. Na legenda, Neves fez piada com o nome da cantora: ‘Tome um todinho que fortalece. Parabéns para moça’, ele legendou.

Pouco tempo depois, Milton apagou o registro de seu perfil. Apesar disso, a publicação chegou até Jojo Todynho, que se pronunciou por meio de sua assessoria ao Portal Leo Dias. A cantora afirmou que a foto é uma montagem supostamente feita por inteligência artificial e que, no registro original, ela aparece posando de biquíni laranja.

Além disso, Jojo informou que seus advogados já foram acionados para investigar o vazamento do material. No entanto, a cantora não confirmou se tomará medidas contra o jornalista. Até o momento, Milton também não se pronunciou sobre a publicação, que gerou polêmica e chamou bastante atenção nas redes sociais.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que uma artista é vítima de montagens nas redes sociais. Em outubro do ano passado, a atriz Isis Valverde também precisou tomar medidas jurídicas rapidamente após vazarem supostas imagens íntimas dela e os cliques eram bastante semelhantes ao caso de Jojo Todinho.

Procurada pela CARAS Digital na época, a assessoria de comunicação de Isis informou que seus advogados foram acionados para investigar o vazamento do material, que seriam montagens feitas a partir de fotos antigas de biquínia postadas pela famosa em suas redes sociais, assim como as fotos da dona do hit 'Que Tiro Foi Esse'.

