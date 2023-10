Isis Valverde aciona equipe jurídica após vazamento de supostas imagens íntimas

Assessoria de Isis Valverde afirma que medidas jurídicas estão sendo tomadas após divulgação de falsas imagens íntimas da artista

Nesta quinta-feira, 26, começaram a circular supostas imagens íntimas da atriz Isis Valverde nas redes sociais. Procurada pela CARAS Digital, a assessoria de comunicação da artista informou que seus advogados já foram acionados para investigar o vazamento do material, que seriam montagens com antigas fotos postadas pela famosa nas redes sociais.

A informação foi divulgada em primeira mão pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles. Segundo a jornalista, Isis Valverde foi surpreendida com uma série de fotos em que aparecia sem roupas, que seriam edições com antigos cliques de biquíni. Em nota, a assessoria responsável por Isis declarou que as imagens são falsas e as medidas cabíveis estão sendo tomadas.

“A equipe da atriz já acionou seu escritório de advocacia para cuidar do assunto”, disseram em um breve comunicado. Vale lembrar que essa não é a primeira vez que a atriz é vítima de um crime na internet. Em 2018, Isis também precisou tomar medidas legais pro conta da veículação de imagens íntimas sem seu consentimento.

Equipe jurídica de Isis Valverde se manifesta:

Helder Galvão, o advogado de Isis Valverde, também se pronunciou sobre as imagens em nota enviada à CARAS Digital: "A atriz repudia as imagens, que são totalmente falsas e criadas através de recursos digitais com montagens artificiais. Adverte pela gravidade do assunto, pois o conteúdo é ilegal, inclusive para quem o reproduz.", iniciou.

"Informa, ainda, que procedeu o registro da ocorrência na Delegacia de Crimes de Informática para notificar e responsabilizar os provedores de internet que compartilharem às imagens fraudulentas. Por fim, tendo em vista que se trata de uma manipulação virtual e inventada, não se pronunciará mais sobre o assunto", Ricardo detalhou as medidas legais.

É importante evidenciar que a divulgação de registros íntimos ou mesmo da nudez de terceiros é crime tipificado no artigo 218-C do Código de Processo Penal com pena de reclusão de um a cinco anos. Além disso, a divulgação das imagens também pode se enquadrar na lei 12.737/12, que promoveu alterações no código penal brasileiro para crimes cibernéticos no país.

Lei Carolina Dieckmann:

A lei, inclusive, foi criada em 2011, depois do vazamento de imagens íntimas de Carolina Dieckmann na internet. Além da divulgação dos registros, a atriz foi vítima de uma tentativa de extorsão: “Me recusei a pagar o dinheiro pedido pelos criminosos e tive essas fotos íntimas divulgadas na internet”, a famosa relembrou o episódio recentemente em suas redes sociais.

“Esse é um pequeno resumo do que me aconteceu, mas tudo isso gerou tanta discussão que se fez urgente a criação de uma lei que protegesse as pessoas, principalmente as mulheres, porque elas são as principais vítimas de crimes na internet...", Carolina celebrou os 10 anos da mudança na legislação referentes à privacidade de alguém na internet.