Carolina Dieckmann celebra dez anos da lei que leva seu nome e faz apelo

Carolina Dieckmann relembrou o episódio de 2011 em que teve fotos íntimas vazadas após uma tentativa de extorsão

Carolina Dieckmann (44) comemorou nesta quarta-feira, 30, os dez anos da lei criada com seu nome, após ela ter fotos íntimas vazadas na internet e ser vítima de uma tentativa de extorsão, em 2011.

A princípio, a artista relembrou o crime e contextualizou o caso para aqueles que não sabiam dos momentos que ela passou, por meio de um vídeo publicado nas redes sociais.

"Em 2011, eu passei por um processo doloroso. Minha intimidade foi invadida, e isso gerou uma grande discussão pública. Tive fotos roubadas e fui extorquida. Ou eu pagava a quantia pedida ou minhas fotos seriam publicadas", começou.

"Me recusei a pagar o dinheiro pedido pelos criminosos e tive essas fotos íntimas divulgadas na internet. Esse é um pequeno resumo do que me aconteceu, mas tudo isso gerou tanta discussão que se fez urgente a criação de uma lei que protegesse as pessoas, principalmente as mulheres, porque elas são as principais vítimas de crimes na internet...", explicou Carolina.

A atriz também disse que não pôde utilizar da lei na época, já que ela só foi criada por conta do trauma que passou publicamente. Sendo assim, Carolina aconselhou todos a buscarem a ajuda da polícia caso presenciem uma situação similar.

A lei 12.737/12 promoveu alterações no código penal brasileiro para definir crimes cibernéticos no país e prevê crimes que se caracterizam pelo uso indevido de informações e materiais pessoais referentes à privacidade de alguém na internet. A pena para o crime de invasão de dispositivos é de três meses a um ano, além de multa.

