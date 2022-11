Xuxa Meneghel homenageia Angélica e fala sobre a amizade das duas

Xuxa Meneghel postou um vídeo com a apresentadora Angélica, que completa 49 anos nesta quarta-feira, 30

A apresentadora Xuxa Meneghel (59) homenageou a amiga Angélica, que completou 49 anos nesta quarta-feira, 30, por meio de um vídeo postado nas redes sociais.

"Amiga, você sabe o quanto eu amo estar do seu lado. Se dependesse de mim, gravaria com você sempre, viajaria pra todos os cantos com você e sua trupe, moraria mais perto de você! Parece que perdi muito tempo ficando longe da sua energia, que eu amo. Desejo do fundo da minha alma que você seja muito feliz, que o Luciano te faça imensamente feliz, que seus filhos sejam felizes pra sua felicidade ser completa. Ou seja, não quero te ver feliz só hoje e sim sempre", Xuxa escreveu.

"Que vídeo mais lindo. Vamos estar ainda muito juntas, rindo, se emocionando e vivendo. Você é luz na minha vida", comentou Angélica.

Angélica recebe homenagem de Luciano Huck em seu aniversário

O apresentador Luciano Huck (51) utilizou o seu perfil no Instagram para se declarar para Angélica.

"Hoje é o dia dela. O amor da minha vida, Angélica. E a cada volta em torno do sol, mais luz ela trás para nossas vidas. Te amo ao infinito e além. Feliz aniversário!", escreveu ele.

Luciano ainda compartilhou uma sequência de fotos onde aparece com a apresentadora em diversos momentos românticos durante viagens e apresentações musicais.

"Feliz aniversário, Angélica", desejou Regina Casé (68) nos comentários. "Eu amo esse casal", disse a atriz Marina Ruy Barbosa (27). "Viva", comemorou o ator Romulo Estrela (38).

Os fãs também deixaram mensagens de carinho, mas alguns levaram sustos com as fotos em preto e branco postadas por Huck.

"Eu tô tão traumatizada. Que quando algum famoso (a) casado, posta foto do casal preto e branco já acho que tá anunciando a separação", postou um.