Saiba os mistérios da vida de Michael Schumacher após acidente

Desde que sofreu um acidente de esqui em 2013, Michael Schumacher nunca mais foi visto em público; saiba os mistérios sobre sua vida após o ocorrido

Em 2013, o ex-piloto de Fórmula 1 Michael Schumacher sofreu um acidente grave de esqui. Desde então, o heptacampeão mundial nunca mais foi visto pelo público e seu atual estado de saúde permanece em segredo, assim como diversos outros aspectos de sua vida privada.

Recentemente, sua família ganhou uma ação na Justiça contra uma revista que publicou uma falsa entrevista com o alemão, com respostas produzidas por inteligência artificial. Assim, diversos aspectos da vida privada do piloto após o acidente continuam ocultos ao público. Mas afinal, quais são os grandes mistérios da vida de Schumacher?

Vendas de bens e mudanças de casa

Nos últimos anos, diversos objetos e bens do campeão foram vendidos ou leiloados. Em 2015, sua esposa, Corinna Betsch, vendeu a casa da família na Noruega e jatinho particular do casal, com negociações que giraram em torno de £ 25 milhões (ou R$ 162,5, na cotação atual). A mansão da família em Gland, na Suíça, foi vendida em 2021 por €58,7 milhões de euros (cerca de R$ 327 milhões).

Recentemente, a família de Schumacher leiloou alguns objetos pessoais do ex-piloto. No início de maio, oito relógios de 'Schumi' foram vendidos, totalizando US$ 4,25 milhões (R$ 21,9 milhões). Entre eles estavam diversos modelos customizados para o piloto, incluindo uma peça com representação de seus 7 títulos mundiais de Fórmula 1.

Embora pouco se saiba o motivo das vendas dessas grandes propriedades, especula-se que o dinheiro esteja sendo usado para custear o tratamento de Michael Schumacher. Segundo O Globo, fontes próximas a família teriam dito que Corinna também havia se conformado que a situação de seu marido era irreversível, o que lhe motivou a vender bens que não estavam mais em uso.

Em 2018, pouco tempo antes da venda de sua casa na Suíça, a família de Schumacher comprou uma mansão em Maiorca, na Espanha, por £ 27 milhões (cerca de R$ 175 milhões). Há relatos de que foi construído um 'mini hospital' na propriedade para deixar o piloto confortável.

O que se sabe sobre o estado de saúde de Michael Schumacher?

Em participação do documentário Schumacher, da Netflix, Mick Schumacher, filho do piloto, deu uma rara declaração sobre seu pai. Na época, ele estava seguindo os passos de seu pai na Fórmula 1, competindo pela equipe Haas.

Em sua declaração, Mick diz que 'daria de tudo' para conversar novamente com seu pai, o que deixa em aberto para se especular sobre o atual estado de saúde de Schumacher. Baseado na declaração do filho do heptacampeão, o jornalista suíço Roger Benoit disse em entrevista ao jornal Blick, em 2023, que a situação era 'um caso sem esperança'.

"Desde o acidente, esses momentos em família, que acredito que muitas pessoas passam com os pais, não estão mais presentes, ou em menor grau, e a meu ver, isso é um pouco injusto. Acho que pai e eu nos entenderíamos de uma forma diferente agora, simplesmente porque falamos uma linguagem semelhante, a linguagem do automobilismo, e sobre o qual teríamos muito mais o que conversar. E é aí que minha cabeça está na maior parte do tempo, pensando que seria muito legal. Eu desistiria de tudo só por isso", disse Mick no documentário.