Carla Diaz faz novo ensaio fotográfico com o namorado bonitão

Carla Diaz comemora o Dia dos Namorados ao mostrar ensaio fotográfico romântico com o namorado, Felipe Becari

CARAS Digital Publicado em 12/06/2022, às 14h05

A atriz Carla Diaz (31) está em clima de romance neste domingo, 12. Para celebrar o Dia dos Namorados, ela e o amado, Felipe Becari, fizeram um ensaio fotográfico romântico e ao ar livre.

Nas redes sociais, a estrela compartilhou as fotos, nas quais apareceu trocando abraços e beijos com o namorado. Na legenda, a artista declarou o seu amor.

"De um “Oiee” nasceu nós. E eu torço para que nós tenhamos muitos dia 12/06 para comemorarmos.

“Hoje eu me perguntei / O que é que tem por trás / Desses seus olhos verdes?” Te amo, e escolheria estar exatamente assim, aqui, como estamos, para sempre!", disse ela.

Fotos de Carla Diaz com o namorado:

Novo filme com Carla Diaz

A atriz Carla Diaz já está envolvida com seu novo projeto profissional. Ela está no elenco do filme Rodeio Rock ao lado de ninguém menos que Lucas Lucco (31).

"Hoje começamos a preparação para o filme Rodeio Rock. @lucaslucco. Apresento a vocês minha nova personagem, Lulli, apaixonada por cavalos. Inclusive, iniciamos a preparação com uma boa antecedência, exatamente pelo nível de intensidade e perfomances nas cenas que Lulli anda a cavalo. Estou animadíssima, aulas agendadas, preparação a todo vapor e ansiedade nível mil", contou ela.