Carla Diaz anuncia filme com Lucas Lucco: ''Estou animadíssima''

CARAS Digital Publicado em 02/06/2022, às 16h40

Nesta quinta-feira, 2, Carla Diaz (31) anunciou que já está na preparação para o seu novo trabalho.

No perfil do Instagram, a atriz revelou que iniciou as preparações do filme Rodeio Rock ao lado de ninguém menos que Lucas Lucco (31).

Nas imagens, os artistas aparecem em cima de cavalos. Já na legenda, a loira comentou sobre a sua personagem.

"Hoje começamos a preparação para o filme Rodeio Rock. @lucaslucco. Apresento a vocês minha nova personagem, Lulli, apaixonada por cavalos. Inclusive, iniciamos a preparação com uma boa antecedência, exatamente pelo nível de intensidade e perfomances nas cenas que Lulli anda a cavalo. Estou animadíssima, aulas agendadas, preparação a todo vapor e ansiedade nível mil", contou ela.

O cantor fez questão de comentar a publicação da colega de elenco. "Vamos nessa", escreveu ele.

