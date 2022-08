Bruna Marquezine comemora aniversário de 27 anos em Angra dos Reis com amigos

Atriz Bruna Marquezine celebra chegada dos 27 anos com festa na companhia de amigos e familiares em Angra dos Reis

A atriz Bruna Marquezine (27) completou mais um ano de vida na quinta-feira, 04, e recebeu homenagens de amigos e famosos nas redes sociais!

Para celebrar a data especial, a artista comemorou com festa em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro, na companhia de amigos.

O amigo da famosa, Lucas Valandro, publicou registro da artista sorridente com seu bolo na casa luxuosa onde estão hospedados.

Durante o dia, Bruna recebeu diversas homenagens de celebridades, como Tata Werneck (38), Anitta (29), Juliette (32), Preta Gil (47), entre outras. Sasha Meneghel (24), amiga de infância da atriz, recordou um vídeo engraçado ao lado dela em um brinquedo de parque de diversões e uma foto das duas ainda criança e se declarou: "Eu te amo, leoa. Sou muito grata a Deus por ter você na minha vida! Feliz aniversário, minha Bubu! A mais legal desde 1995", disse a filha de Xuxa.

Confira a comemoração de aniversário de Bruna Marquezine:

Bruna Marquezine ganha homenagem de Xolo Maridueña, apontado como seu affair

O ator Xolo Maridueña (21), par romântico de Marquezine no filme Besouro Azul, usou as redes sociais para prestar homenagem para a atriz. "Feliz aniversário, monstro da fofoca. Mesmo depois de gravarmos um filme inteiro juntos você ainda me tolera, o que significa que merece o aniversário mais feliz de todos. Obrigado por pedir todas as sobremesas quando comemos, por me ensinar as melhores frases - 'filha da p***' é de longe a minha favorita - e acima de tudo, obrigada por ser tão boba", escreveu ele, que foi visto em passeio com a famosa no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, na última terça-feira, 02.

