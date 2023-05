Mirella Santos celebra aniversário de 40 anos em sua mansão após assalto

A modelo Mirella Santos reuniu amigos e familiares em sua mansão para celebrar mais um ano de vida; veja as fotos!

Na tarde deste sábado, 20, a modelo Mirella Santos celebrou a chegada dos 40 anos em grande estilo! Após passar por um momento díficil, há pouco mais de um mês, depois de ter sua casa invadida por bandidos em São Paulo, a esposa do humorista Wellington Muniz, o Ceará, resolveu dar uma festa na mansão para celebrar o novo ciclo.

Por meio dos Stories de seu Instagram, a loira surgiu radiante ao mostrar detalhes da decoração escolhida para o evento. Cercada por amigos e famíliares, Mirella exibiu o modelito escolhido para o dia de festa: um vestido brilhante na cor rosa, com detalhes em recorte na lateral.

"Eu não ia fazer nada de aniversário, mas decidi em cima da hora fazer reuniãozinha aqui em casa para poucos e bons amigos. Não estava com cabeça", contou Mirella.

Há pouco tempo atrás, Wellington Muniz, postou alguns vídeos mostrando que a esposa compareceu ao Deic-SP (Departamento Estadual de Investigações Criminais de São Paulo), para recuperar suas bolsas de grife furtadas.

"Eu estou feliz da vida por você, amor", disse o artista no começo da gravação. "São bolsas que são bem cuidadas, [elas] não têm um ano. Têm cinco, dez anos", falou ele, enquanto Mirella fazia o reconhecimento.

Veja detalhes da festa de 40 anos de Mirella Santos:

Foto: Reprodução/Instagram

Foto: Reprodução/Instagram

Foto: Reprodução/Instagram

Foto: Reprodução/Instagram

Mirella Santos e Ceará listam prejuízo após assalto em casa e mostram imagens da invasão

A influenciadora digital Mirella Santos, surpreendeu os fãs ao falar sobre o prejuízo que teve após ter sua mansão furtada. Aos prantos, ela listou os itens roubados e ainda mostrou imagens do momento da invasão.

"Tive a pior Sexta-feira Santa da minha vida. Fomos para um hotel fazenda, arrombaram a minha casa em São Paulo, roubaram todos os nossos pertences, coisas que trabalhamos muito [para conqusitar]. Sei como é difícil, nada foi fácil para a gente", começa Mirella Santos.

"Nunca passamos por cima de ninguém, nunca roubei nada de ninguém. Minha casa tem vigilância, eu pago o vigia da rua, e ninguém vê. Eu acredito muito na lei divina, que Deus não vai deixar impune, não é a primeira vez que me fazem isso. Me roubaram, joias, bolsas, relógios... me levaram tudo", completa ela, pedindo ajuda aos seguidores para compartilhar os vídeos sobre o acontecido.