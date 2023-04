Mirella Santos e Ceará listam prejuízo após assalto em casa e mostram imagens da invasão

Através dos Stories do Instagram, Mirella Santos e Ceará apareceram bem abalados para falar sobre crime

A influenciadora digital Mirella Santos (39), surpreendeu os fãs e seguidores ao aparecer aos prantos em seu perfil do Instagram para relatar um assalto em sua casa. Ao lado do marido, o humorista Wellington Muniz (50), mais conhecido como Ceará, ela falou sobre o prejuízo após o furto, listou os itens roubados e ainda mostrou imagens do momento da invasão.

"Tive a pior Sexta-feira Santa da minha vida. Fomos para um hotel fazenda, arrombaram a minha casa em São Paulo, roubaram todos os nossos pertences, coisas que trabalhamos muito [para conqusitar]. Sei como é difícil, nada foi fácil para a gente", começa Mirella Santos, em uma sequência de Stories de desabafos, gravados nesta segunda-feira, 10.

"Nunca passamos por cima de ninguém, nunca roubei nada de ninguém. Minha casa tem vigilância, eu pago o vigia da rua, e ninguém vê. Eu acredito muito na lei divina, que Deus não vai deixar impune, não é a primeira vez que me fazem isso. Me roubaram, joias, bolsas, relógios... me levaram tudo", completa ela, pedindo ajuda aos seguidores para compartilhar os vídeos sobre o acontecido.

Mirella diz que muitos dos itens roubados tinham valor sentimental, como presentes de sua filha, Valentina (8), aliança de seu falecido avô, aliança do noivado com Ceará e todos os pertences que estavam em um cofre que foi levado. Nos vídeos, ela explica que foi até a delegacia de São Paulo para prestar queixa e agora conta com a ajuda de amigos também.

"Foi furto, não foi a mão armada. Pelas imagens que temos das câmeras, eles entraram na sexta-feira por volta das 20h. Vim aqui sábado de manhã, não postei a pedido de um profissional para não atrapalhar as investigações", acrescenta o humorista, que exibiu imagens do momento da invasão. Os homens entram com um carro na garagem da casa e então roubam os itens.

Na manhã desta terça-feira (11), o casal voltou a aparecer nas redes sociais e agradeceu pelo apoio que tem recebido. Além disso, eles compartilharam uma sequência de vídeos que mostram detalhes da casa após a invasão. "Quero agradecer o carinho de todos. Tem muitas pessoas querendo ajudar, estamos recebendo ligações até da Europa."

