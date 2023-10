Angélica desmente rumores de intrigas e prova amizade com apresentador: ''Desde infância''

No aniversário de apresentador, Angélica desmente intrigas ao mostrar fotos antigas e atuais com o famoso

A apresentadora Angélica mostrou que tem uma amizade antiga com Rodrigo Faro. Nesta sexta-feira, 20, dia em que o comunicador da Record TV comemora seus 50 anos, a loira resgatou cliques ao lado do aniversariante e o homenageou.

Após rumores recentes de uma suposta intriga entre eles por conta do programa Fama - desmentidos até por Faro - a esposa de Luciano Huck parabenizou o colega de profissão, com quem já viveu vários momentos, desde quando eram crianças.

"Querido Rodrigo, hoje celebramos 50 anos de uma vida repleta de conquistas e momentos inesquecíveis. Desde a nossa infância juntos na banda Ultra Leve até os dias de hoje, sua trajetória profissional e amizade são fontes de inspiração. Que o sucesso continue a te acompanhar, iluminando cada passo do caminho. Parabéns, meu amigo", escreveu a famosa ao exibir as lembranças especiais com ele.

Nesta quinta-feira, 19, Rodrigo Faro ganhou um festão para os seus 50 anos. Ao lado da família e de amigos, ele celebrou o momento especial. A esposa dele, a modelo Vera Viel, caprichou no look e impressionou com a escolha do vestido.

Rodrigo Faro esclarece 'puxada de tapete' de Angélica

O apresentador Rodrigo Faro fez um esclarecimento após ter contado a história sobre sua saída da Globo. Na época, o comunicador iria comandar o programa Fama, mas Angélica e Toni Garrido acabaram sendo os escolhidos.

Ele contou a história para o jornalista Flávio Ricco durante o podcast O Programa de Todos os Programas e foi repercutido que a esposa de Luciano Huck teria "puxado o tapete" dele na época. Em sua rede social, Faro então fez um vídeo esclarecendo sua relação com a loira.

"Tinha gravado um piloto pra apresentar o Fama aí a emissora acabou escolhendo Angélica e Toni Garrido, isso foi uma decisão da emissora, jamais fiquei magoado com a Angélica, se tem uma pessoa que eu gosto nessa vida, que eu respeito, que eu adoro, que eu admiro é a Angelica... A Angélica tem uma história de vida comigo, de muitos anos, só a gente sabe o que a gente ralou pra conquistar o que a gente conquistou", declarou ele

Rodrigo Faro então ressaltou que a decisão foi apenas da Globo e não da colega e que isso foi uma motivação para sair da empresa em busca de uma oportunidade de ser apresentar. "Jamais nessa altura diria que fiquei magoado com a Angélica, jamais! A decisão de não me colocar pra apresentar o programa foi uma decisão da diretoria, jamais da Angélica, queria deixar isso muito claro, foi exatamente essa decisão que fez eu correr atrás do meu sonho de ser um apresentador, todo meu amor, meu respeito, Angélica é minha amiga, frequenta minha casa, isso foi tão somente uma decisão da Globo que acabou motivando minha decisão de saída", falou.