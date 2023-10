Vera Viel comemora 50 anos de Rodrigo Faro e revela look arrasador

Com vestido poderoso, Vera Viel comemora aniversário de 50 anos de Rodrigo Faro

O apresentador Rodrigo Faro completou 50 anos e deu um festão para celebrar seu aniversário. A esposa dele, a modelo Vera Viel, compartilhou cliques do look arrasador para o evento e ao lado do marido.

Para celebrar o novo ciclo do amado, a apresentadora apostou em um vestido preto elegante, de veludo e com o busto com aplicações. "Pronta pra comemorar a festa de 50 anos do meu amor", exibiu detalhes da produção cheia de atitude.

Ao lado do comunicador, ela posou em um registro e aproveitou para homenageá-lo. "Hoje é aniversário do meu amor. Completando 50 anos, uma data muito especial que desde que nos conhecemos há 26 anos eu passo ao seu lado, cheio de lembranças de uma história construída juntos, com Deus e o nosso amor, carinho, respeito e admiração um pelo outro Desejo a você muita saúde, felicidades e que você continue sendo esse homem maravilhoso que valoriza o bem mais precioso que temos que é a nossa família. Parabéns AMOR. Te amo", escreveu para o pai de suas filhas.

Leia também:Veja as fotos do aniversário de 50 anos de Rodrigo Faro

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vera Viel (@veraviel)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vera Viel (@veraviel)

Rodrigo Faro polemiza ao se negar a pagar R$ 400 para limparem sua piscina

O apresentador Rodrigo Faro está dando o que falar após revelar durante sua participação no podcast PodPah que se nega a pagar uma pessoa para limpar sua piscina gigantesca, que mais parece uma mini ilha particular.

Durante o bate-papo, o comunicador da Record TV, que vive em uma mansão de R$ 15 milhões com sua família em São Paulo, comentou como decidiu não contratar ninguém para fazer o serviço por achar R$ 400 um valor caro.

Segundo Rodrigo Faro, ele mesmo é quem faz a operação de deixar os 500 mil litros de água limpos. "Sabe quem limpa a piscina? Quem mergulha na piscina com a redinha para limpar? Eu que entro, uma vez por semana. É um pu** trampo. Quatrocentos reais um mergulhador com snorkel e bomba de oxigênio. Aí eu falei: 'não vou pagar 400 pau pro mergulhador, eu vou fazer'", declarou sobre sua decisão.