Rodrigo Faro polemiza ao se negar a pagar R$ 400 para limparem sua piscina: ''Eu que entro''

Morando em mansão de R$ 15 milhões, Rodrigo Faro polemiza ao se negar a pagar por 'piscineiro' e fazer o serviço para economizar

O apresentador Rodrigo Faro está dando o que falar após revelar durante sua participação no podcast PodPah que se nega a pagar uma pessoa para limpar sua piscina gigantesca, que mais parece uma mini ilha particular.

Durante o bate-papo, o comunicador da Record TV, que vive em uma mansão de R$ 15 milhões com sua família em São Paulo, comentou como decidiu não contratar ninguém para fazer o serviço por achar R$ 400 um valor caro.

Segundo Rodrigo Faro, ele mesmo é quem faz a operação de deixar os 500 mil litros de água limpos. "Sabe quem limpa a piscina? Quem mergulha na piscina com a redinha para limpar? Eu que entro, uma vez por semana. É um pu** trampo. Quatrocentos reais um mergulhador com snorkel e bomba de oxigênio. Aí eu falei: 'não vou pagar 400 pau pro mergulhador, eu vou fazer'", declarou sobre sua decisão.

Na rede social, o trecho da entrevista repercutiu e dividiu opiniões. Há quem diga que ele é rico por economizar, mas outros criticaram por ele não gerar emprego para trabalhadores. "Limpa a piscina aí... 400 é pouco viu... tomara que um dia você e os seus não precise", opinaram. "Gastar milhões com uma piscina, sim, pagar pra alguém limpar não", escreveram na publicação dele.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rodrigo Faro (@rodrigofaro)

Filhas de Rodrigo Faro impressionam com beleza

As filhas de Rodrigo Faro e Vera Viel surgiram em um novo clique na rede social do apresentador. Nesta terça-feira, 03, o comunicador da Record TV publicou uma foto rara com as três herdeira e chamou a atenção.

No lado esquerdo do clique, a caçulinha, Helena Faro, surgiu mandando beijinho com muito charme. Acima do famoso, apareceu a primogênita, Clara Faro, e no lado direito, dando um beijo na bochecha dela, a filha do meio, Maria Faro.

"Clara, Maria e Helena… Meu legado pra esse mundo… Amor de pai… Amor que dói de tão grande", escreveu Rodrigo Faro. Nos comentários, os internautas babaram pelas garotas. "Elas são lindas", admiraram as jovens. "Que família linda", exclamaram outros.