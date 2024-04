Ana Maria Braga comemora aniversário de 75 anos ao lado dos netos

A apresentadora do ‘Mais Você’, Ana Maria Braga faz aniversário nesta segunda-feira, 01, e comemorou a data ao passar a tarde com a família

Ana Maria Braga escolheu comemorar seu aniversário de 75 anos com a família. Nas redes sociais da filha, Mariana Maffeis, a apresentadora aparece comemorando com os netos Maria, de nove anos e Varuna, de dois.

Em uma tarde que parecia ser comum, a apresentadora do ‘Mais Você’ consertou um relógio estilo cuco, modelo em que um pássaro decorativo anuncia a passagem das horas. Ao seu lado, estavam dois dos cinco netos. Além da dupla, ela é avó de Joana, de 12 anos, e Hima, de quatro meses, filhos de Mariana. A cozinheira ainda é mãe de Pedro Maffei, que tem Bento, de 11 anos.

De manhã, durante o Mais Você, Ana recebeu uma homenagem da equipe do programa e alguns famosos, que fizeram sua própria versão da música Verdade, de Zeca Pagodinho. "Muita emoção, não estava preparada", disse ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Maria Braga (@anamariabragaoficial)

Ana Maria Braga ganha mensagem especial de Eliana

Nesta segunda-feira, 1º, Ana Maria Braga está completando 75 anos de vida, e nas redes sociais ela ganhou uma homenagem especial de uma amiga de longa data, a apresentadora Eliana.

Em seu perfil oficial no Instagram, a artista compartilhou uma foto em que aparece sorridente com a apresentadora do programa Mais Você, da TV Globo, e a parabenizou. "Querida amiga de muitos anos, te desejo só o melhor desta vida!! Saúde e muito amor hoje e sempre. Parabéns, Ana Maria", escreveu a loira na legenda da publicação.

Ana Maria Braga se formou em Biologia antes de virar apresentadora

Como muitos internautas costumam brincar, Ana Maria possui o trabalho dos sonhos, onde apenas conversa com convidados e degusta ótimas comidas. Mas antes de ingressar no entretenimento, ela se formou em Biologia na Universidade Paulista de São José do Rio Preto, como apontou o site F5, no entanto, não seguiu carreira na área. Além disso, a apresentadora possui diversos hobbies no dia a dia que talvez o grande público ainda não saiba.