Stênio Garcia testa positivo para a covid-19 e vai para o hospital: "Pegar isso é horrível"

O ator Stênio Garcia fez um desabafo nas redes sociais após ser diagnosticado com covid-19 e precisar ir para o hospital

Stênio Garcia (90) revelou na tarde desta terça-feira, 13, que testou positivo para a covid-19. O ator gravou um vídeo em seu perfil no Instagram e confessou que estava se sentindo muito mal, por isso estava indo para o hospital.

Na gravação, ele lamentou ter desobedecido à esposa e ter tirado a máscara, fazendo referência ao episódio em que Marilene Saade o forçou a colocar a proteção durante uma entrevista ao vivo, e depois o retirou do local. Na época, ela recebeu diversas críticas.

"Estou me sentindo muito mal porque estou com o tal do covid. Fui desobedecer minha mulher, ela bem que tentou cobrir meu rosto e eu tirei a máscara. Por favor, não tire a máscara, usem! Isso é a única defesa que vocês tem. Não é nada bom pegar esse negócio. Espero que eu consiga me livrar disso logo, mas já tô passando mal", desabafou o ator no vídeo.

Já na legenda da publicação, Stênio Garcia revelou que estava se sentindo muito mal e contou que estava indo para o hospital. "Durante esses dois anos e muitos meses de pandemia minha mulher me protegeu porque eu sempre fui desligado com a saúde. Eu continuei tirando a máscara e agora infelizmente estou indo para o hospital porque estou me sentindo mal como nunca me senti antes, pegar isso é horrível e eu não acreditava que iria me deixar assim."

Em seguida, o veterano pediu que os seguidores mandassem boas energias para ele e reforçou a importância de seguir se protegendo. "Peço boas energias e espero em breve dar boas notícias. Eu quero viver e ainda quero fazer minha arte. Tirar a máscara é se expor a um vírus que ainda está circulando", finalizou.

Confira o desabafo de Stênio Garcia sobre a covid-19:

