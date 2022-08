Stênio Garcia surge de mãos dadas na primeira aparição em público com a esposa após polêmica

Após polêmica por máscara de proteção, Stênio Garcia surgiu coladinho com a esposa, Marilene Saade em teatro

No último sábado, 6, aconteceu mais uma exibição da peça de Fernanda Montenegro (92), no Rio de Janeiro. E Stênio Garcia (90) marcou presença no teatro XP Investimentos, ao lado da esposa Marilene Saade.

Essa é a primeira aparição do ator após repercussão do vídeo em que a esposa, Marilene, retira Stênio de uma entrevista.

No registro que viralizou na web, Marilene Saade critica o artista por não estar de máscara de proteção contra o coronavírus, e o retira de conversa com o jornalista e youtuber Marcos Bulques, durante lançamento do livro escrito por Beth Goulart (61), no Rio de Janeiro.

Para a exibição da peça no Rio de Janeiro, Stênio Garcia surgiu coladinho com a esposa, enquanto usavam máscaras de proteção contra o coronavírus. Stênio também cumprimentou Fernanda Montenegro no teatro, e tirou fotos ao lado da amiga de longa data.

Esposa de Stenio Garcia se pronuncia após vídeo polêmico

Em vídeo publicado no perfil do Instagram de Garcia, Marilene se manifestou e justificou a reação que teve ao ver Garcia sem máscara após ter sido criticada por ser agressiva com o famoso, revelando que ele está com problema no coração.

"O Stênio está com problema no coração. Ele foi proibido terminantemente de ir à academia ou a qualquer lugar, porque ele está com problema desde o dia em que fez 90 anos de idade (28 de abril). Naquele dia, a pressão dele caiu. Ele passou muito mal e eu comecei a contatar os nossos médicos para saber como agir. Desde então, parou de tomar o remédio de pressão. No dia seguinte, estava na rua e caiu em cima de mim e depois aqui também. Não tem ninguém pra ajudar, só tem eu pra fazer isso.

Eu não estou reclamando, porque quando eu estive em coma, quem cuidou de mim foi ele [...]", contou ela.

