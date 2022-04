Sandy revela que testou positivo para covid-19: ''Minha vez também chegou''

Cantora Sandy e o marido, Lucas Lima, foram diagnosticados com coronavírus após temporada de férias nos Estados Unidos

A cantora Sandy (39) contou aos seguidores nesta quinta-feira, 21, que foi diagnosticada com covid-19.

Nos Stories de seu Instagram, a artista compartilhou o resultado do exame positivo.

"É, pessoal... Minha vez também chegou, mas estou bem, com poucos sintomas e me cuidando muito. Não se preocupem comigo, tá?", escreveu a famosa, que passou a última semana em Orlando, nos Estados Unidos, visitando os parques da Disney.

Sandy ainda disse que teve que desmarcar um compromisso: "Tenho três doses da vacina e meu corpo está reagindo rápido. Infelizmente, tive que cancelar um compromisso de trabalho, o que me deixou muito triste, mas logo, logo eu esto zerada".

O marido de Sandy, Lucas Lima (39), também revelou que testou positivo para a doença. "Amiguitos, euu estava tentano ser o último a pegar e esperava que o Átila visse em casa no final da pandemia me dar um troféu. Estamos bem, descansando, com três doses e sintomas be levinhos. Vou dando updates", comentou.

Confira a publicação de Sandy e Lucas Lima sobre o teste positivo para coronavírus: