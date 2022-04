Sandy e Lucas Lima agradecem após viagem para os parques de diversões de Orlando: ''Dias mágicos no lugar mais mágico''

Sandy e Lucas Lima falaram com carinho dos dias em que passaram curtindo os parques de diversões em Orlando, nos EUA

16/04/2022

Neste sábado, 16,Sandy (39) e Lucas Lima (39) decidiram usar suas redes sociais para agradecer os dias em que passaram curtindo os parques de diversões em Orlando, nos EUA.

A cantora e o musico publicaram uma série de cliques que fizeram no local, mostrando as belezas da arquitetura dos parques temáticos, além de mostrar um momento super romântico que viveram por lá.

Na legenda, eles falaram com carinho dos dias que passaram na gringa: "Dias mágicos no lugar mais mágico e com as melhores pessoas… Que delícia de passeio com os meus amores… Volto renovada de alegria e amor".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Lindos!", disse um. "Melhor casal do mundo... O mais lindo", escreveu outro. "Que viagem dos sonhos, tantos momentos lindos, vocês merecem! Maravilhosos!", falou um terceiro.

