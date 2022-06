Mariana Xavier toma dose de reforço contra a covid-19 e aconselha: "Complete seu esquema vacinal"

A atriz Mariana Xavier recebeu a segunda dose de reforço contra a covid-19 e incentivou os fãs

CARAS Digital Publicado em 21/06/2022, às 15h02

Mariana Xavier (42) recebeu a segunda dose da vacina contra a covid-19 nesta terça-feira, 21, no Rio de Janeiro.

A atriz, que testou positivo para o vírus em maio deste ano, compartilhou em seu perfil no Instagram um vídeo para contar a novidade aos seus seguidores e aproveitou para falar sobre a importância da vacinação.

"Estou chegando aqui na Cidade das Artes, tem posto de vacinação aqui. Tô vindo tomar minha segunda dose de reforço contra a covid. Bom, vocês sabem que passei dois anos e pouquinho invicta ao vírus, mas acabei positivando no início de maio", recordou ela.

Mariana, então, falo sobre a necessidade da população tomar mais uma dose da vacina. "Infelizmente a gente tem que continuar se vacinando com frequência porque o vírus continua circulando cada vez mais livremente, porque baixaram todas as medidas protetivas como as máscara e com o tempo a nossa imunidade vai caindo e a gente fica mais vulnerável. Então, complete o seu esquema vacinal, fique de olho no calendário, tomem suas doses de reforços quando elas estiverem disponíveis. Muito importante", acrescentou.

Na legenda do vídeo, a artista aproveitou para incentivar os seguidores a completarem o esquema vacinal. "Não vacile, VACINE! A pandemia acalmou, mas não acabou! Complete seu esquema vacinal, tomando inclusive as doses de reforço quando estiverem disponíveis pra você!", escreveu.

Recentemente, Mariana contou aos fãs que voltou a praticar atividade física. Ela precisou pausar as atividades devido às gravações de um novo trabalho, teste positivo para a covid-19 e uma pneumonia. "Começou o intensivão em busca do condicionamento físico perdido [...]", confessou.

Confira o vídeo da atriz sobre a vacinação: