Fábio Jr. testa positivo para covid-19 e cancela show

Aos 68 anos, cantor Fábio Jr. foi diagnosticado com covid-19 e adiou apresentação que faria em Curitiba

CARAS Digital Publicado em 29/04/2022, às 10h22

O cantor Fábio Jr. (68) teve que adiar um show após ser diagnosticado com covid-19.

Em comunicado divulgado nas redes sociais, na noite de quinta-feira, 28, a assessoria do artista informou que ele testou positivo para a doença e teve que adiar apresentação que faria no próximo sábado, 30, em Curitiba, no Paraná.

"A Agência Produtora, Granola Talentos e RW7 comunicam que o artista Fábio Jr. acaba de testar positivo para Covid-19. Em virtude disso, o show programado para o dia 30/04, em Curitiba/PR, será adiado. Uma nova data será divulgada em breve e todos os ingressos adquiridos continuam válidos para o respectivo dia", dizia a nota.

A equipe ainda falou sobre o estado de saúde de Fábio Jr. "Informamos que Fábio Jr. passa bem e cumprirá isolamento em casa para preservar a si próprio e sua equipe. Agradecemos pela compreensão de todos".

Fábio Jr. estrela filme com os filhos, Cleo e Fiuk

Recentemente, aconteceu a pré-estreia do filme Me Tira da Mira, que conta com Fábio Jr., Cleo (39), Fiuk (31) e Viih Tube (21) no elenco. A cantora Carol Biazin (24) também marcou presença no evento. A dona do álbum Beijo de Judas usava um elegante vestido preto com detalhes brancos. A artista participa da trilha sonora do filme com uma música em parceria com os cantores Thiaguinho (39) e Renegado (39).

Confira o comunicado na rede social de Fábio Jr.: