Filme estrelando ViihTube, Fiuk, Cleo e Fábio Jr. contou a a presença de celebridades em sua pré-estreia

A pré-estreia do filme "Me Tira da Mira" que estrela Fiuk, Viih Tube, Cleo e Fábio Jr. aconteceu em São Paulo

CARAS Digital Publicado em 15/03/2022, às 19h52

Na última segunda-feira, 14, aconteceu em São Paulo a pré-estreia do filme Me Tira da Mira, que estrela Viih Tube (21), Fiuk (31), Cleo(39) e Fábio Jr. (68).

A influenciadora e ex-BBB Viih Tube chegou para a pré-estreia usando um vestido curto e marrom. Para complementar o look, a youtuber usava um sapato bege.

Quem também marcou presença no evento e está no elenco do novo filme é o ex-BBB Kaysar Dadour (32). O ator apareceu estiloso com uma camiseta e jaqueta brilhantes.

As estrelas do filme, Fábio Jr. e seus filhos Fiuk e Cleo estavam combinando com looks all-black. O ex-BBB e cantor Fiuk usava uma camiseta regata com um casaco preto e seu pai chegou no evento com um blazer e camiseta da mesma cor. Cleo estava elegante na pré-estreia usando um vestido.

O cantor Dilsinho (29) também estava com um look todo de cor preta, composto por jaqueta, camiseta e calça. O artista também performou na pré-estreia.

Outro nome da música brasileira que compareceu ao evento foi a cantora Carol Biazin (24). A dona do álbum Beijo de Judas usava um elegante vestido preto com detalhes brancos. A artista participa da trilha sonora do filme com um música em parceria com os cantores Thiaguinho e Renegado (39).

Confira aqui os looks da pré-estreia do filme "Me Tira da Mira"

Viih Tube usou um vestido marrom para a pré- estreia do filme

"Me Tira da Mira", do qual faz parte do elenco - Foto: Divulgação

Viih Tube e Fiuk, que participaram juntos do BBB 21, posaram na pré-estreia

do novo filme - Foto: Divulgação

O ex-BBB Kaysar chegou no evento com um look brilhante

- Foto: Divulgação

Fábio Jr atua ao lado da filha Cleo no novo filme, na pré-estreia

os dois vestiam looks pretos - Foto: Divulgação

Cleo posou para cliques com seu vestido preto com estampas brancas

- Foto: Divulgação

Fiuk e seu pai também estavam combinando o visual no evento

- Foto: Divulgação

O cantor Dilsinho fez uma apresentação na pré-estreia do filme

"Me Tira da Mira" - Foto: Divulgação