Covid-19 impede Quitéria Chagas, rainha de bateria da Império, de vir para ensaio no Brasil

Na Itália, Quitéria Chagas testa positivo para Covid-19 e revela que não irá ao ensaio técnico do Império Serrano

Redação Publicado em 12/03/2022, às 10h24

A rainha do Império Serrano, Quitéria Chagas, vai desfalcar a escola na abertura dos ensaios técnicos, neste sábado, 12, na Marques de Sapucaí.

Emocionada e sem esconder as lágrimas, a sambista anunciou, em suas redes sociais, que testou positivo com Covid-19.

Moradora da Itália, ela não conseguiu embarcar devido ao vírus e disse que vai ficar isolada para "salvar vidas". "Apesar de conseguir com muita luta as passagens de última hora; infelizmente não estarei estou positiva ao Covid; para proteger vidas claro cuidando dos sintomas em casa, não se pode embarcar respeitar as vidas e as regras", escreveu ela.

"Seria um sonho se a império desfilasse outro dia p/poder ir; mas a escola tem que seguir o ensaio será incrível torcendo pela minha escola. Vocês lutam daí que a rainha da escola luta daqui para continuar com você; neste amor incondicional há mais de 20 anos sempre império.



No vídeo, a brasileira disse que "seria um sonho" se o Império ensaiasse em outro dia, mas que sabe que a escola tem que seguir o calendário após 2 anos sem ensaios e Carnaval.

"Torcendo pela minha escola. Vocês lutam daí que a rainha da escola luta daqui para continuar (...) Neste amor incondicional, há mais de 20 anos, sempre Império. Imperiana presente, infelizmente não estarei de corpo, mas em espírito. Amo vocês"

