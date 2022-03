Rainha de Bateria, Lexa samba com a Unidos da Tijuca em ensaio da escola de samba carioca

Lexa vai desfilar como Rainha de Bateria pela escola de samba do Rio de Janeiro Unidos da Tijuca

CARAS Digital Publicado em 11/03/2022, às 21h47

Nesta sexta-feira, 11, Lexa (27) postou em seu Instagram um vídeo desfilando ao lado da escola de samba carioca Unidos da Tijuca, da qual ela é Rainha de Bateria.

No vídeo, a cantora aparece sambando ao som da bateria da escola. A esposa de Mc Guimê (29) arrasava no sambódromo usando um vestido brilhante prateado com listras azul e amarela, que são as cores da Unidos da Tijuca.

Na legenda da postagem, a artista escreveu: "Eu e meu grande amor chamado Unidos da Tijuca". E nos comentários, os fãs da cantora do hit Barbie, elogiaram o samba no pé de Lexa! "A melhor rainha de bateria", escreveu uma seguidora. E outro fã comentou: "Maravilhosa, tu é demais".

Além do ensaio de hoje, a escola de samba também fará um grande ensaio técnico no dia 27 de março. Os seguidores de Lexa desejaram tudo de melhor para a artista no próximo ensaio. Um fã escreveu: "Dia 27 vamos quebrar tudo, Rainha". "Quebra tudo dia 27", escreveu outra seguidora.

Lexa e a Unidos da Tijuca desfilam na Marquês de Sapucaí no dia 23 de abril, no mesmo dia que a escola de samba Grande Rio, que anunciou a empresária Bianca Andrade (27) como sua musa.

Confira aqui Lexa sambando no ensaio da Unidos da Tijuca!