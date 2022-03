Will Smith, Kristen Stewart e outras estrelas do cinema marcam presença em premiação de produtores

A premiação do Sindicato dos Produtores aconteceu em Hollywood e contou com a presença de diversas estrelas do cinema

CARAS Digital Publicado em 20/03/2022, às 19h25

No último sábado, 19, aconteceu em Los Angeles a premiação do Sindicato dos Produtores em Hollywood que contou com a presença de diversos nomes do cinema!

Will Smith (53), que está indicado ao Oscar 2022 por sua atuação no filme King Richard, compareceu ao evento com um terno cinza com detalhes em preto.

As tenistas Serena (40) e Venus Williams(41), produtoras de King Richard que conta a história do pai das irmãs, posaram ao lado de Will Smith no tapete vermelho da premiação.

Serena usava um vestido curto cor vinho e com joias costuradas na parte de cima da peça. Já sua irmã apareceu com um vestido branco longo.

A atriz indicada ao Oscar 2022 por interpretar a Princesa Diana, Kristen Stewart (31) roubou a cena ao chegar na cerimônia com um vestido branco poderoso.

O ex intérprete do Homem-Aranha e protagonista do musical Tick Tick Boomindicado ao Oscar deste ano, Andrew Garfield (38) esbanjou elegância com um terno marrom escuro.

Quem também marcou presença na premiação do sindicato dos produtores foi a atriz Rita Moreno (90). A porto-riquenha que se consagrou ganhando o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante em 1962 por seu papel como Anita no musical West Side Story, é produtora executiva do remake de 2021 do filme.

Moreno, que foi premiada e homenageada na cerimônia, vestia um vestido preto com uma capa cor salmão com ombreiras.

Confira aqui os looks das estrelas do cinema no Producers Guild Awards!

O indicado ao Oscar 2022, Will Smith usou um terno cinza para a premiação

- Foto: Getty Images

Will Smith posou com as tenistas Serena e Venus Williams que são

produtoras executivas do filme King Richard - Foto: Getty Images

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Producers Guild of America (@producersguild)

Andrew Garfield escolheu um terno marrom elegante para a cerimônia

- Foto: Getty Images