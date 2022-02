Kristen Stewart é indicada ao Oscar pela primeira vez pelo seu papel no filme 'Spencer'

A atriz Kristen Stewart recebeu sua primeira indicação ao Oscar, após interpretar Lady Di em 'Spencer'

CARAS Digital Publicado em 08/02/2022, às 12h52

Encarando um desafio, Kristen Stewart (31) viveu a princesa Diana no filme Spencer e recebeu sua primeira indicação ao Oscar pelo papel.

A atriz foi esnobada no BAFTA 2022, onde não recebeu a indicação por interpretar Lady Di, então muitos críticos e especialistas do cinema, já apontavam Kristen de fora do Oscar 2022.

Mas, surpreendendo a todos, Kristen recebeu sua primeira indicação, e vai concorrer na categoria 'Melhor Atriz' ao lado de Jessica Chastain por seu papel em 'Os Olhos de Tammy Faye', Olivia Colman por 'A Filha perdida', Penélope Cruz, 'Madres Paralelas', e Nicole Kidman por 'Apresentando os Ricardos'.

No longa 'Spencer', é contado a história do casamento da princesa Diana com o príncipe Charles e todos os problemas acerca do relacionamento. Caracterizada, Kristen surpreendeu os espectadores por sua interpretação de Lady Di.

Mas o que também surpreendeu os internautas foi a atriz Lady Gaga (35) ter ficado de fora na categoria de 'Melhor Atriz' após o filme 'Casa Gucci'.

Veja o trailer de 'Spencer', filme que concedeu a indicação de Kristen Stewart ao Oscar 2022: