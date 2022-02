Ariana DeBose faz post reagindo à indicação de Melhor Atriz Coadjuvante no Oscar

A atriz foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por seu papel como Anita em Amor Sublime Amor

08/02/2022

Com as indicações do Oscar 2022 anunciadas nesta terça-feira, 8, Ariana DeBose (31) postou cliques reagindo à sua indicação ao prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante!

Nas fotos, a atriz aparecia com o ator da Broadway Jonathan Cobrda e fazia uma cara de chocada na primeira. No segundo clique, a intérprete de Anita em Amor Sublime Amor esboçava um sorriso.

Ariana escreveu na legenda do post: "O QUE ACABOU DE ACONTECER? Quando eu me compuser, terei palavras reais para dizer. Mas enquanto isso...".

Nos comentários, outras atrizes famosas comemoraram a conquista da estrela do musical The Prom. "Queria poder te dar um grande abraço! Parabéns!", escreveu a atriz da série Scandal, Kerry Washington (45).

Ariana DeBose pode fazer história se ganhar Oscar!

Caso Ariana DeBose receba seu prêmio de Melhor Atriz, ela pode realizar um feito histórico na premiação.

Isso porque, em 1962, a atriz Rita Moreno (95) recebeu o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante pelo mesmo papel de Anita em Amor Sublime Amor.

Como o filme de Steven Spielberg (75) de 2021 é um remake do filme original de 1961, se Ariana ganhar o Oscar ela e Rita farão parte de um pequeno grupo de atores e atrizes que receberam o prêmio pelo mesmo papel.

