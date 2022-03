Billie Eilish, Will Smith e Penelope Cruz marcaram presença no almoço dos indicados ao Oscar 2022

Os indicados ao Oscar 2022 se reuniram e esbanjaram elegância em um almoço no último dia 7 em Los Angeles

CARAS Digital Publicado em 08/03/2022, às 17h51

Na última segunda-feira, 7, aconteceu em Los Angeles um almoço com os indicados ao Oscar 2022! Artistas como a cantora Billie Eilish (20), a atriz Penelope Cruz (47) e o ator Will Smith (53) marcaram presença no evento.

A diva pop Billie Eilish, que está indicada ao prêmio do cinema pela sua música No Time To Die do novo filme de 007, compareceu elegante para o almoço com uma blusa preta e uma saia bege.

Já Penelope Cruz, indicada à Melhor Atriz por seu filme Mães Paralelas apostou na beleza com um vestido rosa. A atriz espanhola compareceu ao evento com seu marido Javier Barden (53), que também está indicado na premiação pelo seu trabalho como ator no filme Apresentando os Ricardos.

Will Smith, que está sendo indicado pela primeira vez ao Oscar pelo seu papel no filme King Richard compareceu elegante com um terno azul e uma camiseta marrom de gola alta por baixo.

Outro indicado à Melhor Ator que marcou presença no almoço dos indicados foi Andrew Garfield (38), que recebe sua segunda indicação nesta categoria pelo musical Tick Tick Boom. O ex intérprete do Homem-Aranha, vestia um terno azul listrado e uma gravata preta de crochê.

Jessica Chastain (44), candidata a levar o prêmio de Melhor Atriz chegou ao evento com um look todo preto composto por um vestido decotado.

A indicada para Melhor Atriz Coadjuvante pelo musical West Side Story, ArianaDeBose (31) esbanjou elegância em seu terno rosa. Ariana, que antes atuava em musicais na Broadway, pode fazer história se levar a estatueta para casa.

E Kristen Stewart (31) que está concorrendo à estatueta de Melhor Atriz por sua interpretação como a Princesa Diana no longa Spencer, chegou no almoço com um look poderoso composto por uma blusa preta e calças da mesma cor.

Confira aqui os looks dos indicados ao Oscar 2022 que compareceram no almoço!

Billie Eilish foi indicada ao Oscar 2022 por sua música No Time To Die

- Foto: Getty Images

Penelope Cruz estava elegante de rosa no almoço dos indicados ao

Oscar 2022 - Foto: Getty Images

O casal Penelope Cruz e Javier Bardem está concorrendo ao Oscar 2022

por suas atuações - Foto: Getty Images

Will Smith foi indicado ao Oscar pela segunda vez, a primeira foi em 2006

com o filme "À procura da Felicidade" - Foto: Getty Images

O candidato à Melhor Ator, Andrew Garfield estava elegante no almoço

dos indicados ao Oscar - Foto: Getty Images

Neste ano, Jessica Chastain foi indicada ao Oscar pela terceira vez

- Foto: Getty Images

Ariana DeBose pode levar o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante

por sua interpretação da personagem Anita do musical West Side Story

- Foto: Getty Images