Ator sobre viver tio em filme do Mamonas Assassinas: 'Meu sonho sempre foi poder conhecê-lo'

Em entrevista ao Aventuras na História, Alberto Hinoto falou sobre preparação e descobertas para viver o tio no filme do Mamonas Assassinas

Mamonas Assassinas - O Filme, que chegou aos cinemas na última quinta-feira, 28, contou com um elenco próximo da família dos integrantes da banda. Além da presença de familiares durante as gravações, o sobrinho de Bento Hinoto, um dos músicos do grupo, tambéminterpreta o próprio tio como uma das estrelas do longa. Em entrevista ao Aventuras na História, Alberto Hinoto falou sobre preparação e descobertas para viver o astro no cinema: "Meu sonho sempre foi poder conhecê-lo".

"Eu também não pude conhecer ele, porque nasci dois anos depois da tragédia. Para mim, poder estar atuando e fazendo ele foi uma descoberta, assim como quando você descobre algo novo. Você pode pesquisar mais sobre as pessoas de formas diferentes, que foi o que eu fiz", compartilhou o ator de Mamonas Assassinas - O Filme.

"Nunca tinha procurado saber sobre a vida dele. Com amigos, com família, como ele era. Era muito superficial tudo que eu via sobre ele, na televisão, com os meninos ou por foto na família", acrescentou Alberto Hinoto , que estrela o filme ao lado de Ruy Brissac, Robson Lima, Adriano Tunes e Rhener Freitas.

Entre os aprendizados com o filme do Mamonas Assassinas, o ator destacou que descobriu muito mais sobre o que carrega de herança: "Dentro do projeto, pude me aprofundar mais nas histórias, saber como ele era, como ele aprendeu a tocar a guitarra, para quem ensinou, por onde começou, como naquela época ele conseguia fazer tudo aquilo sem ter o que a gente tem hoje, sem ter a internet".

