Ator abre o jogo sobre família dos Mamonas Assassinas no set de filme: 'Estado sentimental'

Em entrevista à CARAS Brasil, Ton Prado entregou viver sonho de infância após convite de Jarbas Homem de Mello para filme dos Mamonas Assassinas

Ton Prado, que construiu trajetória no teatro, vai lançar carreira para o grande público ao estrelar Mamonas Assassinas: O Filme como o produtor do famoso grupo musical. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator entregou viver sonho de infância após convite de Jarbas Homem de Mello para o longa e abriu o jogo sobre a presença da família da banda no set de filmagem: "Estado sentimental".

"A família conheceu a gente antes do set de gravação, na preparação de elenco. Eles chegavam lá, pediam licença, conheciam um por um, davam beijo, abraço e tiravam foto. Durante o set de gravação, vira e mexe a gente recebia a família. Do nada, a gente via que eles estavam acompanhando quietinhos em um canto, então eles participaram", compartilhou o ator de Mamonas Assassinas: O Filme.

"Só a mãe do Sérgio e do Samuel - que eu fiquei sabendo que, até hoje, ela sofre muito com a perda dos meninos - não participou de nada. O pai deles esteve lá, mas a mãe, por estar nesse estado mais sentimental, foi a única que não participou", acrescentou Ton Prado, que vive o personagem Enrico na trama.

Fã desde a infância dos Mamonas Assassinas, Ton Prado garantiu que não perdeu a oportunidade de tietar os familiares dos integrantes da banda, que morreram em um acidente de avião em 1996. "Estava trabalhando, fazendo a coisa que adoro, tendo uma oportunidade incrível e ainda tietando a família dos Mamonas. Toda vez que eu via alguém chegando, falava: 'Meu Deus! O pai, o irmão, a mãe do fulano chegou'".

Com um convite de Jarbas Homem de Mello para viver o personagem, o ator explicou que o processo para conseguir o papel aconteceu de maneira inusitada. "Agradeço imensamente ele ter pensado em mim. Além de fazer o pai do Dinho, ele também foi o preparador de elenco na pré-filmagem. Ele me ligou exatamente no dia 30 de dezembro e falou: 'Ton, desculpa te ligar hoje, mas quero te indicar para um personagem em um longa-metragem".

Entre diversos testes enviados nos últimos dias de 2022 e primeiros de 2023, Ton Prado só foi descorbrir que a trama era sobre uma de suas bandas preferidas poucos dias antes de receber o resultado positivo. "Começou uma loucura na minha cabeça, porque eu era uma criança fã de Mamonas Assassinas. Quando soube, aquilo me criou uma certa ansiedade. Não era só entregar um material, era entregar um material de uma coisa que eu vivi e eu era muito fã", declarou sobre o momento que descobriu o tema do longa.

Em 10 de janeiro, o ator recebeu a confirmação de que iria reviver os anos 1990 com os Mamonas Assassinas e realizar sonho de infância com o aval final do diretor do longa, Edson Spinello. "Nem nos meus melhores sonhos achei que poderia usar da minha arte também para poder satisfazer uma criança que ficou lá atrás. Eles mexeram com uma geração". Gravado neste ano, Mamonas Assassinas: O Filme tem estreia prevista nos cinemas para o dia 28 de dezembro de 2023.