Marina Ruy Barbosa revela dificuldade ao interpretar cantora em outra língua: 'Soltar a voz'

Durante o lançamento de Rio Connection, Marina Ruy Barbosa falou sobre sua personagem na nova série do Globoplay

Marina Ruy Barbosa (28) revelou que passou por dificuldades ao interpretar uma cantora em outra língua. A atriz conversou com a imprensa durante o lançamento de Rio Connection, a nova série do Globoplay, em que a CARAS Brasil esteve presente. "Soltar a voz".

A ruiva falou sobre sua personagem na produção internacional Original Globoplay com a Sony Pictures Television e Floresta. "Eu estou muito curiosa para ver o resultado e a minha personagem é uma cantora de boate que acaba se envolvendo com o pessoal da máfia".

Ela entregou quais foram as dificuldades que enfrentou para atuar em Rio Connection."Tem o desafio que a gente gravou ainda durante a pandemia, foi um projeto que a gente gravou de forma bem espaçada. Então só isso já era um grande desafio. É meu primeiro trabalho em inglês, atuar em outra língua é um desafio, a personagem é uma cantora, então tive que soltar a voz. Estou muito ansiosa para ver o resultado", contou a artista.

Sobre o futuro, Marina Ruy Barbosa declarou que quer aproveitar cada momento sem afobação para o que vai vir. "Eu acho que a gente está vivendo um momento de tanta informação o tempo inteiro e de alguma forma uma cobrança quase inconsciente de qual vai ser a próxima coisa [...] Uma coisa de cada vez, que aos pouco vai dando tudo certo".

NICOLAS PRATTES TAMBÉM FALOU SOBRE OS DESAFIOS DE RIO CONNECTION

O ator contou como foi interpretar um italiano dos anos 70, que morou a vida inteira em Nova York. "Tinha que falar com sotaque dos anos 70, mas pensando em português e falando em inglês com sotaque italiano. Foi uma cabeça muito matemática, eu acho que eu nunca fiz um trabalho que não tinha muito espaço para o improviso. Eu estou muito curioso. Vi algumas coisas porque a gente dublou, então eu vi as minhas cenas e eu gostei muito. Está uma série muito elegante, é uma história que acredito que a grande maioria não conheça e é interessantíssimo que ela seja contada para o grande público", disparou ele.