Quem é Fernanda Schneider, tiktoker escolhida para estrelar série do grupo Mamonas Assassinas

Atriz e influenciadora Fernanda Schneider foi escalada para estrelar séries Mamonas Assassinas na Record TV

Depois de muita procura, a Record TV finalmente bateu o martelo e definiu o elenco da série biográfica sobre o grupo Mamonas Assassinas. A produção contará com a participação da atriz Fernanda Schneider (20), jovem influenciadora sensação do Tiktok.

A atriz interpretará Valéria Zoppello, namorada do vocalista do grupo de rock que dominou as rádios brasileiras nos anos 1990. Com as gravações iniciadas, o elenco precisou ir para Guarulhos, município na Região Metropolitana de São Paulo, onde a banda nasceu.

Mas quem é Fernanda Schneider? Conhecida popularmente como Fefê Schneider nas redes sociais, a moça é um sucesso entre o público jovem. Com apenas 20 anos, ela possui mais de 15 milhões de seguidores no Tiktok e mais de 6 milhões de fãs no Instagram.

Fefê faz parte dos jovens que cresceram no mundo das redes sociais e desde os 13 anos produz conteúdo para a internet. Além de fazer publicações sobre histórias curiosas, ela também arrasa em postagens envolvendo moda e estilo de vida.

Filha de pai é desembargador e mãe advogada, Fefê sempre se identificou com o mundo das artes e até já publicou um livro. Com apenas 10 anos ela lançou pela Editora Impetus o livro Crônicas da Vida .

Investindo na carreira de atriz nos últimos anos, Fefê fez uma participação especial no filme Avassaladoras 2. A produção, que conta com participação de Danielle Winits, pode ser encontrada no streaming Star+.

No mês passado, Fefê passou por uma transformação radical antes de iniciar as gravações da série sobre os Mamonas Assassinas. Ela abandonou os fios loiros e passou a ter um cabelo mais escuro, uma novidade para seus fãs.

"Entrarei em um novo momento da minha carreira em breve, então estar com a aparência diferente vai ser importante. Já mudei outras vezes, tive o cabelo platinado, mas nunca havia escurecido os fios, então estava um pouco apreensiva. Mas amei o resultado final", disse ela em entrevista para o Gshow.