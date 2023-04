Atriz relata experiência sobrenatural nos bastidores da série sobre Mamonas Assassinas

Atriz Fernanda Schneider revela momento sobrenatural no set de filmagens da série do grupo Mamonas Assassinas

Os integrantes do grupo Mamonas Assassinas faleceram há mais de 27 anos, em 02 de março de 1996, no acidente aéreo que parou o país. O projeto "O Impossível Não Existe", da Record TV, que será lançado em formatos de filme e série, vai contar a história de Dinho, Bento Hinoto, Júlio Rasec, Samuel Reoli e Sérgio Reoli.

Uma das atrizes do elenco da trama, Fefe Schenider, de 21 anos, revelou detalhes dos bastidores das gravações, que aconteceram no começo do ano. Ela contou uma experiência sobrenatural no set de filmagens.

"O acidente parou o Brasil de fato, então, eu já cheguei às gravações querendo descobrir tudo sobre eles. As famílias dos meninos estavam muito dispostas a conversar. Fiquei sabendo de várias fofocas, pude acessar histórias legais. Dentro do set, várias coisas bizarras aconteceram", disse ela em conversa com Splash.

"No dia que gravamos o último show, estava um sol absurdo e, do nada, o tempo fechou faltando dez minutos para começar a gravação, todo mundo maquiado, começou uma chuva de cair o mundo em Guarulhos. Todas as luzes acabaram. 'A gente vai cancelar a gravação?' A gente ficou esperando o que a prefeitura ia fazer porque deu um breu total. E só uma luz acendeu, uma luz em cima da brasília amarela. O estacionamento inteiro apagado e a luz piscando em cima da brasília amarela", revelou a jovem.

Ela ainda comentou que tiveram momentos nos quais todos ficaram arrepiados, principalmente por reproduzir cenas marcantes do grupo, e explicou sobre quando recriaram o discurso de Dinho no último show. "O Ruy (Brissac, ator) refez e ficou idêntico. Não era para chorar em cena, mas eu estava me debulhando em lágrimas. Parecia que a gente estava lá em 1995. O Ruy é muito parecido com o Dinho, dá nervoso de ver".

"Esses momentos eram de arrepiar e você sentia a presença deles. Eu entrei na brasília amarela original, fiquei dois segundos dentro e comecei a sentir calafrios, a ficar arrepiada, pelo amor de Deus", relembrou Fefe.

Fernanda Schneider dá detalhes dos bastidores da série sobre Mamonas Assassinas

Escolhida para estrelar a série do grupo Mamonas Assinas da Record TV, a atriz e influenciadora Fernanda Schneider está super animada com o novo trabalho. Segundo a famosa, a banda foi visionária e quebrou tabus com seu trabalho autoral noa anos 90.

Em conversa com a CARAS Brasil, a artista, que dará vida a Adriana, namorada de Dinho na trama, revelou que a produção tem recebido ajuda direta dos familiares dos músicos, o que tem tornado tudo ainda mais especial.

"Eu tô amando, a gente já tá quase acabando. Estamos gravando a série e o filme ao mesmo tempo, então tá sendo muito rápido e agitado e louco. Está sendo incrível, porque a família de todos os Mamonas estão ajudando muito nesse processo", disse ela.

"Estamos usando muitas roupas originais, tipo a calça jeans que era do Dinho, a bateria de fato era do Sérgio, então várias coisas estão sendo as originais, sabe?", acrescentou.

