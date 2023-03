Fernanda Schneider entrega bastidores da série sobre os Mamonas Assassinas: "Visionários"

A atriz Fernanda Schneider celebrou escalação para a série sobre o grupo Mamonas Assinas e rasgou elogios aos artistas

Escolhida para estrelar a série do grupo Mamonas Assinas da Record TV, a atriz e influenciadora Fernanda Schneider (20) está super animada com o novo trabalho. Segundo a famosa, a banda foi visionária e quebrou tabus com seu trabalho autoral nos anos 90.

Em conversa com a CARAS Brasil, a artista, que dará vida a Adriana, namorada de Dinho na trama, revelou que a produção tem recebido ajuda direta dos familiares dos músicos, o que tem tornado tudo ainda mais especial.

"Eu tô amando, a gente já tá quase acabando. Estamos gravando a série e o filme ao mesmo tempo, então tá sendo muito rápido e agitado e louco. Está sendo incrível, porque a família de todos os Mamonas estão ajudando muito nesse processo", disse.

" Estamos usando muitas roupas originais, tipo a calça jeans que era do Dinho, a bateria de fato era do Sérgio , então várias coisas estão sendo as originais, sabe?", completou a famosa, que tem mais de seis milhões de fãs no Instagram.

Sucesso entre o público da geração Z, Fefe confessou que tem amado descobrir vários detalhes sobre a banda que dominou as rádios nos anos 90. "Tá sendo muito muito legal fazer parte disso. É muito louco, porque eu não era viva na época dos Mamonas, né? Eu nasci em 2002 e eles faleceram em 95, então eu não peguei o momento do hype deles , mas eu peguei os meus tios e minha família falando sobre eles", disse ela.

A atriz ainda argumentou que o lançamento da série será importante para divulgar o trabalho do Mamonas entre os jovens de sua geração. "Quando eu consegui o papel e comecei a estudar mais sobre eles, me apaixonei loucamente. Agora eu tenho blusa deles, só ouço eles", disse ela, que completou: "Acho que vai ser legal para essa nova geração ouvir falar deles e ver o que eles estavam fazendo lá em 94, coisas revolucionárias".

Fernanda Schneider nos bastidores da série sobre Mamonas Assassinas (Foto: Reprodução / Instagram)

Vivendo um momento de total imersão no projeto, Fernanda assumiu que não para de ouvir as músicas que bombaram na voz de Dinho. Questionada sobre qual seria sua preferida, ela escolheu dois sucessos inesquecíveis do grupo.

"Eu não paro de ouvir nenhuma, elas estão no meu replay, no meu telefone o tempo todo. Mas eu acho que Pelados em Santos é a que nunca vai sair da minha cabeça, é a mais emblemática deles. Mas Robocop Gay também tem um lugar no meu coração, é especial", revelou.