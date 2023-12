Atriz se inspira em Gal Costa e Marisa Monte para lançar carreira musical: 'Euforia'

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz Eline Porto abriu o jogo sobre produção e detalhes de seu primeiro álbum musical

Eline Porto (35), que construiu carreira como atriz, teve o ano marcado pelo lançamento de seu primeiro álbum musical, Coração na Boca. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista entregou inspirações em Gal Costa e Marisa Monte e abriu o jogo sobre a produção e os detalhes do projeto: "Euforia".

"Foi um processo muito bonito que levou três anos. É um álbum de músicas autorais produzido pelos incríveis Pipo Pegoraro e Lourenço Rebetez, que fala sobre as relações e seus desafios. Início, meio e fim. A sonoridade vai do pop até músicas feitas só com bases vocais e elementos de guitarra e percussão", compartilhou Eline Porto .

Com o lançamento do álbum de música neste ano, a atriz destacou que já está animada para se apresentar em performances ao vivo com as novas canções: "Tenho muito orgulho desse trabalho e a repercussão do álbum tem me dado muitas alegrias. Estou louca para fazer shows com esse repertório".

Eline Porto explicou que Coração na Boca chega carregado tanto de influências profissionais como sentimentais: "Sou apaixonada por Gal Costa e Marisa Monte, elas tem muita influência na forma como canto e componho. A sonoridade desse trabalho bebeu muito na fonte da cantora cabo-verdiana Mayra Andrade, dos álbuns da Vanessa da Matta e da sonoridade e camas vocais da cantora francesa Camille".

